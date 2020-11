Lamborghini LM002. Il y a une copie du «grand-père» d’Urus à vendre

Produit entre 1986 et 1993, le Lamborghini LM002 c’est une icône authentique des années quatre-vingt du siècle dernier et une licorne du monde automobile.

Après tout, alors qu’Urus accumule des ventes (en 2019, cela correspondait à 61% des ventes totales de Lamborghini et aidait la marque à atteindre un nouveau record), le LM002 a eu beaucoup moins de succès.

Equipé du même moteur que le Countach Quattrovalvole, c’est-à-dire d’un V12 de 5127 cm3 et 450 ch à 6800 tr / min, associée à une boîte manuelle ZF à cinq rapports, la LM002 a parcouru le 0 à 100 km / h en moins de 8 secondes et dépassé les 200 km / h. Tout cela malgré un poids d’environ 2700 kg!

Au total, seules 328 unités «Rambo-Lambo» ont été produites, des chiffres qui ne font que renforcer son exclusivité.

La Lamborghini LM002 à vendre

Vendu aux enchères par le renommé RM Sotheby’s, la Lamborghini LM002 dont nous avons parlé aujourd’hui est une vraie globe-trotter.

Née en 1988 et équipée du V12 de 5,2 l à carburateurs (!), Cette LM002 a été initialement vendue en Suède, où elle a passé de nombreuses années. Puis il est retourné dans son pays natal, l’Italie, où il aurait été exposé au musée Ferruccio Lamborghini de Bologne (ce n’est pas le musée officiel de la marque).

Entre-temps vendu à un concessionnaire automobile aux Pays-Bas, ce LM002 a ensuite été importé au Royaume-Uni en 2015 et vendu au propriétaire actuel en 2017.

Dans un état pratiquement immaculé, cette Lamborghini LM002 n’a parcouru que 17 mille kilomètres et, selon l’annonce, a subi un entretien détaillé et complet.

Sinon, voyons voir: en plus d’avoir les pneus qui le montaient à l’origine (certains Pirelli Scorpion Zero), celui-ci a, par exemple, une nouvelle batterie, un système de climatisation révisé, un nouveau filtre à huile, un nouveau capteur du flotteur réservoir de carburant ou un système de freinage révisé.



RM Sotheby’s



Trois jours après la fin de la vente aux enchères en ligne (ndr: à la date de cet article), l’offre la plus élevée est de 165 000 € (près de 184 000 euros). L’estimation de RM Sotheby est qu’elle sera vendue entre 250 mille et 300 mille livres (entre environ 279 mille et 334 mille euros).