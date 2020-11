Lamborghini. Le nouveau modèle basé sur Huracan fait ses débuts le 18

Texte: Carlos Moura

Date: 16 novembre 2020

Lamborghini présentera cette semaine un nouveau modèle basé sur le Huracan. Apparemment, c’est une édition limitée pour le circuit.

Lamborghini a annoncé le lancement d’un nouveau modèle équipé d’un moteur V10 la semaine prochaine. La marque ne révèle pas beaucoup de détails, mais affirme que «la voiture est basée sur une histoire vraie» et la «piste vers la route».

Cela, en fait, ne fait guère de bien, mais il semble que le modèle sera basé sur Huracan et inspiré de la concurrence. L’image du teaser n’est pas très éclairante, mais elle laisse penser que la voiture aura un capot ventilé comme la Huracan GT3 Evo de compétition. Et à l’arrière, il semble y avoir une aile proéminente.

Lamborghini ne précise pas non plus de quel modèle il s’agit, mais la marque italienne présente des variantes supplémentaires du Huracan depuis le lancement de l’Evo renouvelé en 2019. Plus précisément, la marque a présenté le Huracan Eco Coupé avec traction plus tôt cette année. arrière et le Spyder.

Bien que le modèle reste un mystère, des images d’un éventuel Huracan Evo STO sont apparues en mars. Il s’agira probablement d’une édition limitée pour le circuit, la priorité étant donnée à la réduction de poids plutôt qu’à l’augmentation de la puissance.

Le lancement de ce modèle est prévu le 18 novembre. Il est à noter que la version de série de l’Huracan Evo est équipée d’un moteur V10 de 5,2 litres développant une puissance de 640 ch et un couple de 600 Nm.

L’hélice est couplée à un carter à double embrayage à sept rapports, qui transmet la puissance et le couple à un système de traction intégrale. Cette ligne de conduite permet une accélération de 0 à 100 km / h en 2,9 secondes et une vitesse maximale de 325 km / h.

