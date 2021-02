Lamborghini Aventador avec chenilles: solution de neige ou recette du désastre?

Après l’avoir vu se transformer en secrétaire et remplir des fonctions de voiture d’instruction, le Lamborghini Aventador il a maintenant été transformé en voiture pour affronter la neige.

Fruit de l’esprit inventif de YouTuber TheStradman, cette Aventador a changé ses roues pour quatre pistes, une solution qui a longtemps été adoptée par les marques pour marcher dans les mauvaises voies (comme l’a fait Citroën en 1922).

Selon YouTuber, jusqu’à cette transformation, l’Aventador avait été gardé dans le garage et n’avait même pas été sous la pluie, c’est pourquoi il semble y avoir un changement quelque peu « violent ».

Recette pour un désastre?

Malgré son système de traction intégrale, la Lamborghini Aventador n’a jamais été conçue pour aller dans le mauvais sens, et cela ressort tout au long de la vidéo.

Dans un premier temps, l’installation des chenilles exigeait une certaine habileté et un esprit inventif, le tout pour éviter que les chenilles n’endommagent la carrosserie. Le résultat? Une Lamborghini Aventador beaucoup plus grande et plus large que les autres.

Quant à ses performances dans la neige, malgré l’énorme V12 atmosphérique de 6,5 l de capacité et 770 ch, il devient vite clair que ce n’est pas son habitat, l’Aventador ne pouvant marcher qu’à la première vitesse et l’embrayage ne profitant pas du nouveau «Roues».