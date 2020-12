Lamborghini a créé le SC20 Roadster en tant que client

Lamborghini Squadra Corse a créé un modèle unique de SC20 Roadster avec un moteur V12 et une carrosserie en fibre de carbone avec une aérodynamique de compétition.

Le dernier projet Squadra Corsa de Lamborghini est un roadster SC20 qui a été fabriqué et configuré pour un client, qui a été impliqué dans le processus depuis le début.

Bien qu’il ait été conçu par le Lamborghini Centro Stile comme un véhicule de piste convertible, le nouveau SC20 est également homologué pour la conduite sur la voie publique. Ce véhicule est équipé d’un moteur V12 aspiré de 6,5 litres développant une puissance de 770 ch à 8500 tr / min et un couple de 720 Nm à 6750 tr / min.

Le corps en fibre de carbone du SC20 a été poli à la main pour obtenir le meilleur flux aérodynamique, contribuant à une conduite confortable à haute vitesse et sans capot.

«Deux ans après le SC18 Alston, le SC20 était un nouveau défi fascinant. Les principales sources d’inspiration étaient le Diablo VT Roadster, l’Aventador J, le Veneno Roadster et le Concept S: le résultat est une combinaison dramatique de créativité et d’attitude de course », commente Mitja Borkert, responsable du design du Lamborghini Centro Stile.

Le séparateur avant prononcé est encadré par deux ailettes, et les prises d’air sur le capot avant sont inspirées de celles de la Huracán GT3 EVO, tandis que les panneaux latéraux sculptés reflètent les solutions adoptées dans l’Essenza SCV12. Le dos musclé est surmonté d’un grand aileron arrière en carbone, qui peut être réglé dans trois positions: charge basse, moyenne et haute.

Détails exclusifs

Le SC20 présente des détails exclusifs, à commencer par les couleurs de carrosserie, dans lesquelles la base est Bianco Fu (blanc), créée spécifiquement pour le client, et dans laquelle les éléments en Blu Cepheus (bleu) se distinguent. La même teinte est présente à l’intérieur, en alternance avec Nero Cosmus (noir) et Bianco Leda (blanc).

L’élément le plus important dans l’habitacle est la fibre de carbone visible, utilisée dans le couvercle du panneau avant, dans le compartiment arrière, dans les panneaux de porte, dans la console centrale et dans les applications au volant, en plus de la monocoque. La fibre de carbone est également utilisée dans la structure du siège, recouverte d’Alcantara et de cuir.

À leur tour, les poignées de porte sont usinées dans une seule pièce d’aluminium massif. Enfin, les évents de ventilation ont été créés à l’aide de la technologie d’impression 3D dans l’usine de Sant’Agata Bolognese.

«Le SC20 est une combinaison d’ingénierie sophistiquée, de fabrication italienne, de sportivité et de conception de pointe. C’est aussi un exemple de l’application de notre moteur V12 et de la fibre de carbone dans un véhicule radicalement ouvert, qui renferme incontestablement l’ADN de Lamborghini », déclare Maurizio Reggiani, directeur technique d’Automobili Lamborghini.

Quatre roues motrices

En ce qui concerne la ligne motrice, la puissance de 770 ch délivrée par le V12 de 6,5 litres est transmise au sol par le système à quatre roues motrices avec différentiel central électronique.

Les pneus Pirelli PZero Corsa sont montés sur des jantes en aluminium avec un contre-écrou central, 20 pouces à l’avant et 21 pouces à l’arrière.

«Le SC20 est encore un autre exercice technique et de style qui combine l’expérience de Squadra Corse avec le design de Lamborghini, magistralement interprété par notre Stile Center en fonction des souhaits du client, qui était au centre du projet tout au long du processus. développement et construction du véhicule », conclut Giorgio Sanna, responsable de Lamborghini Motorsport.

