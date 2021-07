Lamb: Strange New Tape d’A24 dévoile sa première bande-annonce

Ces dernières années, A24 est devenue la maison de distribution la plus emblématique parmi les cinéphiles indépendants, en raison de son véritable intérêt à amener le public vers des films dans lesquels aucun autre grand studio ne serait prêt à investir.

D’Ari Aster, Robert Eggers ou The Safdie Brothers, chaque nouvelle bande portant le sceau A24 est une garantie d’être confronté à un produit qui défie tous les niveaux d’attentes, même s’ils ne sont pas trop élevés, même si tout semble indiquer qu’ils sont sur le point de se surpasser.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Alex Wolff parle de la douleur qu’il a ressentie sur le tournage de « Héréditaire »

« Lamb » est le nom d’un nouveau film sur le thème du pays nordique avec Noomi Rapace, qui restera dans les mémoires du grand public pour sa performance dans « Prometheus » de Ridley Scott. Le film a été écrit et réalisé par Vladimar Jóhannsson, c’est son premier film.

Au rythme de « God Only Knows » des Beach Boys, « Lamb » présente une bande-annonce inquiétante dans laquelle Noomi Rapace incarne une femme rurale élevant comme sa propre fille une étrange créature hybride mi-humaine, mi-mouton dont l’existence pourrait être le début d’une série d’événements de plus en plus bizarres.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Le redémarrage de « L’Exorciste » sera le début d’une trilogie

En utilisant une technique similaire à la première bande-annonce de « Midsommar » d’Ari Aster, « Lamb » parvient à transmettre la profondeur du paysage rural de Noriega à travers la situation apparemment idyllique dans laquelle Rapace, son protagoniste, se retrouve à élever sa nouvelle fille hybride, même si cette signifie que tôt ou tard, l’horreur apparaîtra à l’écran. « Agneau » sortira en salles dans certains cinémas le 8 octobre.