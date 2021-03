L’Amazonie est vendue via Facebook: des publicités illégales avec des terrains pour déboiser jusqu’à 1000 terrains de football

Grands Des colis Amazon sont vendus illégalement au Brésil via Facebook Marketplace. Une enquête approfondie de la BBC a révélé comment la plate-forme de vente d’occasion de Facebook est exploitée par les vendeurs pour obtenir de gros profits sur des terres qui ne leur appartiennent pas.

Ces terres, aux mains des communautés autochtones, sont vendues ouvertement devant la passivité des autorités. Selon la BBC, ils ont trouvé des ventes de parcelles allant jusqu’à 1000 terrains de football. Immenses terres vendues pour justifier la déforestation illégale qui affecte le monde entier.

Vendre un terrain sans papiers pour 35 000 €

La grande majorité des publicités illégales proviennent de la région de Rondônia.

Les publicités illégales découvertes par la BBC sont pour la plupart situées dans la région brésilienne de Rondônia, où les médias britanniques ont envoyé plusieurs journalistes rencontrer localement certaines des personnes impliquées.

Avec une recherche rapide sur Facebook Marketplace, il est possible de trouver de nombreuses annonces de vente de terrains, certaines grandes et avec des descriptions qui vous invitent directement à en profiter pour obtenir du bois. Grâce à des recherches comme «forêt», «jungle indigène» ou «bois» en portugais, il est possible de les trouver.

Des sections de la forêt amazonienne du Brésil vendues illégalement sur Facebook Marketplace, la BBC découvrehttps: //t.co/dYKZDfLLqj pic.twitter.com/pKpaloeJRy – BBC News (Monde) (@BBCWorld) 26 février 2021

Parmi les personnes contactées se trouve Fabricio Guimarães, qui a été secrètement enregistré par la BBC et a assuré qu’il vendait un terrain pour 35 000 dollars. Une personne de la classe moyenne de la ville qui considérait la forêt tropicale comme une simple opportunité d’investissement.

Une autre des annonces étudiées tentait de vendre un lopin de terre dans la réserve indigène d’Uru-Eu-Wau-Wau pour environ 19 000 euros en monnaie locale.

La position de Facebook est qu’ils ne peuvent pas arrêter la vente elle-même, mais ils prétendent que « ils travailleront avec les autorités locales » sur la question. « Nos politiques commerciales exigent que les acheteurs et les vendeurs se conforment aux lois et réglementations lors de l’achat et de la vente sur le marché. Nous sommes disposés à travailler avec les autorités locales sur tous les problèmes soulevés dans les rapports de la BBC », expliquent-ils depuis Facebook en réponse à Engadget .

La détermination des terres pouvant être commercialisées nécessite une analyse complexe et il incombe normalement au pouvoir judiciaire d’adopter les mesures nécessaires. Par conséquent, depuis Facebook, ils préfèrent ne pas intervenir et se mettre entre les mains de la justice. Si nécessaire, l’Unité des crimes environnementaux de la police fédérale brésilienne pourrait contacter Facebook et cela fournirait les données nécessaires pour surveiller les publicités et demander leur retrait.

Ivaneide Bandeira, directrice de l’ONG environnementale Kanindé, souligne que « les envahisseurs se sentent très en sécurité, au point qu’ils n’ont pas honte d’entrer sur Facebook pour conclure des transactions foncières illégales ». La tactique commune de ceux qui déboisent illégalement est de le faire et ensuite d’essayer de convaincre les politiciens abroger la protection spéciale de ces terres parce qu’elles ne remplissent plus leur objectif initial.

Le ministre brésilien de l’Environnement, Ricardo Salles, explique à la BBC que l’application de la loi amazonienne a été réduite en raison de la pandémie mais que cette année, avec l’opération Green Brazil 2, ils veulent renforcer le contrôle de la déforestation illégale et des incendies. Suite au rapport, la Cour suprême fédérale du Brésil a ordonné une enquête sur la vente d’aires protégées.

