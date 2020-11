Lamar Odom et Sabrina Parr semblent être de retour ensemble

Cette nouvelle survient une semaine après que Parr a rompu ses fiançailles avec Lamar Odom.

La semaine dernière, Sabrina Parr a annoncé qu’elle rompait ses fiançailles avec Lamar Odom. Les deux étaient fiancés depuis un bon moment maintenant et il semblait que les choses allaient très bien. Cependant, lorsque Parr a annoncé que les fiançailles étaient désactivées, elle a révélé qu’Odom avait besoin d’aide, ce qui avait inquiété beaucoup de son état. « Vous savez tous que je suis honnête et transparent, donc je dois être le premier à vous faire savoir que je ne suis plus fiancé à Lamar », a déclaré Parr. « Cela a été une décision difficile à prendre pour moi, mais c’est la meilleure pour moi et mes enfants. Lamar a des choses que lui seul doit affronter. Je l’aime beaucoup mais je ne peux plus être à ses côtés. il cherche l’aide dont il a désespérément besoin. Je lui souhaite le meilleur et je vous demande de prier pour toutes les personnes impliquées. « Maintenant, cependant, il semble que tout soit revenu à la normale entre les deux. Selon TMZ, Parr et Odom ont été vus blottis l’un contre l’autre alors qu’ils prenaient un vol hors de la ville. Sur la base du rapport, il semblerait que ces deux-là se dirigent vers une escapade romantique et qu’ils fêtent l’anniversaire de leurs fiançailles, qui ont eu lieu il y a un an. Inutile de dire qu’il semble que la semaine dernière a donné aux deux le temps de guérir, ce qui signifie peut-être que l’engagement est de retour. Quoi qu’il en soit, il est clair que ces deux-là ont encore beaucoup d’amour l’un pour l’autre. [Via]