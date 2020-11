Lamar Odom a dit qu’il avait été «  blessé  » par ce commentaire de Khloé Kardashian

Lamar Odom a expliqué comment il avait réagi aux commentaires de Khloé Kardashian sur leur mariage en 2009.

La relation entre Odom et Kardashian a élevé leurs deux carrières au début des années 2000. Les téléspectateurs se sont connectés pour regarder leur vie ensemble sur L’incroyable famille Kardashian et Khloé et Lamar. Au cours de plusieurs épisodes de leurs émissions, Kardashian et Odom ont discuté de l’ajout d’un bébé à leur foyer. Odom a actuellement deux enfants vivants avec son ex, Liza Morales.

Lamar Odom dit qu’il a été « blessé » quand il a découvert que Khloé Kardashian « avait tenté » de tomber enceinte quand ils se sont mariés

Une fois qu’Odom et Kardashian se sont mariés 30 jours après leur première rencontre, Kardashian a exprimé qu’elle voulait bientôt créer une famille avec Odom. le Corps de vengeance star a permis aux caméras de filmer son parcours de fertilité lors de son mariage avec Odom.

Kardashian a partagé dans un épisode de 2017 de L’incroyable famille Kardashian qu’elle n’était pas honnête avec Odom au sujet de ses efforts de grossesse. Elle a dit qu’elle avait seulement «essayé» de tomber enceinte pour apaiser son ex-mari pendant la scène. La nouvelle de Kardashian est venue après qu’elle et Odom aient finalisé leur divorce en 2016.

En juin 2017, Odom est apparu en tant qu’invité sur Le spectacle de Wendy Williams. Williams a mentionné la révélation de la grossesse de Kardashian, et Odom a admis qu’il avait été «blessé» par les remarques de son ex-femme. Cependant, Odom a déclaré que son abus de sexe et de drogue avait joué un rôle dans ses actions.

«Cela fait un peu mal; vous savez ce que je dis », a déclaré Odom à Williams. «Je n’étais probablement pas [in the right space to be a father], honnêtement, elle avait donc probablement raison de dire cela. Elle aurait pu me le dire, mais elle avait probablement raison.

Khloé Kardashian aurait « fait volte-face » sur le fait d’avoir des enfants avec Lamar Odom

Dans son livre, De l’obscurité à la lumière, Odom dit qu’il n’a trompé Kardashian qu’après leurs premières années de mariage. Bientôt, cependant, Odom a déclaré que la renommée qui accompagnait son mariage avec Kardashian l’avait consumé. Il a continué à abuser de substances comme la cocaïne pendant leur mariage. Odom a également trompé Kardashian à plusieurs reprises.

Selon Us Weekly, le comportement d’Odom a donné à Kardashian le courage de demander le divorce en décembre 2013. Kardashian aurait aimé son ex mais ne pouvait pas rester mariée avec lui. Elle aurait également décidé qu’ils ne pourraient pas élever une famille ensemble.

« Elle a fait volte-face plusieurs fois, mais elle ne peut pas imaginer avoir des enfants avec quelqu’un qui refuse de demander de l’aide pour sa maladie », a déclaré un initié à propos de Kardashian et Odom.

Lamar Odom a déjà expliqué pourquoi Khloé Kardashian ferait une grande mère

Suite à sa séparation d’Odom, Kardashian a finalement retrouvé l’amour. Elle a rencontré un joueur des Cleveland Cavaliers nommé Tristan Thompson via un rendez-vous à l’aveugle en 2016. En décembre 2017, Kardashian a partagé sur Instagram qu’elle avait réalisé son «plus grand rêve» en tombant enceinte de sa fille, True Thompson. Le couple a annoncé la nouvelle en publiant une photo en noir et blanc de Thompson tenant la bosse de bébé de Kardashian.

Odom a exprimé ses pensées sur la grossesse de Kardashian lors d’un épisode de BET Homme des cavernes en 2018. L’ancienne Laker a déclaré que le soutien de Kardashian lors de leur mariage la rendait capable d’être une bonne mère.

«Je suis heureux pour elle», a déclaré Odom à propos de la grossesse de Kardashian. «Elle a pris soin de moi. Elle sera une bonne mère, pour de vrai. C’est une femme formidable.

