L’AMA regarde très attentivement: les combattants antidopage préoccupés par la Russie

Yuri Ganus n’a pas peur d’attaquer le président Vladimir Poutine dans les scandales de dopage russes. Maintenant, le chef de l’agence antidopage a perdu son emploi. Officiellement pour faute financière. Le Wada est concerné.

La fusion des agences nationales antidopage iNado a réagi “très préoccupé” au limogeage du chef antidopage russe Yuri Ganus. “Le mouvement pour un sport propre ne peut être efficace que si les organisations antidopage maintiennent leur indépendance, sans l’ingérence du sport”, a déclaré le communiqué d’iNado. Ganus a été libéré vendredi en tant que directeur général de l’agence antidopage Rusada. Le Comité Olympique et le Comité Paralympique de Russie, les fondateurs de Rusada, l’accusent de faute financière. Entre autres choses, il aurait déguisé et facturé des vacances comme des voyages d’affaires. Ganus nie les allégations.

L’agence mondiale antidopage Wada avait déclaré dans un communiqué qu’elle «suivrait de près» les développements à la Rusada. C’est un élément important que les agences nationales antidopage puissent travailler de manière indépendante. En décembre dernier, la Wada a exclu Rusada après de nombreuses manipulations, et le tribunal sportif international (TAS) doit se prononcer sur l’objection russe en novembre.

Depuis son entrée en fonction en 2017, Ganus n’a pas hésité à nommer les responsables dans le cadre des scandales de dopage russes. En octobre, il a également attaqué le président Vladimir Poutine dans un entretien avec Deutschlandfunk et l’a critiqué pour son manque de soutien dans l’enquête.

L’autorité de contrôle de la Rusada a alors procédé à un examen extraordinaire et a constaté “d’importantes irrégularités dans les activités financières et économiques” et a recommandé que Ganus soit libéré il y a deux semaines. Il aurait expliqué des dépenses totalisant 1,5 million de dollars incompréhensibles. Avant même la libération de Ganus, son adjointe Margarita Pachnotskaya avait volontairement quitté son poste.