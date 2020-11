L’alun «  RHOC  » Meghan King partage qu’elle a été testée positive pour COVID-19

Meghan King, une ancienne de Les vraies femmes au foyer du comté d’Orange, est la dernière célébrité à avoir été testée positive au COVID-19. L’ancienne star de Bravo a partagé la nouvelle sur ses histoires Instagram où elle a expliqué en détail comment elle l’avait découvert. Le diagnostic de King intervient sept mois après que son mari, Jim Edmonds, se soit également battu contre le coronavirus.

Meghan King | Charles Sykes / Bravo / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via Getty Images

Comment va la santé de Meghan King?

King a profité de ses histoires Instagram pour partager qu’elle avait été diagnostiquée positive avec le coronavirus. L’ancienne star du RHOC a contracté le virus sept mois après son ex-mari Edmonds.

«J’ai été testé positif pour Covid», a commencé Kind. «J’ai été en sécurité en voyageant mais j’ai eu un échange mardi où je ne me suis pas protégé et c’est à ce moment-là que j’ai dû être infecté.

King a déclaré qu’elle « était en sécurité avec la distance et les masques depuis mardi, y compris lorsqu’elle est allée dîner en solo. » Elle a assuré à ses partisans qu’elle «restait distante et portait un masque au football de Hayes».

La personnalité de la télé-réalité est mère de trois enfants: Aspen qui a 3 ans et ses jumeaux Hart et Hayes qui ont 2 ans.

«Mes enfants ont été chez leur père, mais Hayes va se mettre en quarantaine en raison de sa brève (1 heure) proximité avec moi», a-t-elle ajouté. «J’ai contacté tout le monde et je vais isoler pendant 10 jours minimum selon les directives du CDC. Mes enfants devront rester avec mes parents car ils ne peuvent pas rester chez moi pendant que je suis malade.

Meghan King fait le point sur l’état de santé

King a laissé ses fans lui poser des questions et beaucoup se demandaient comment elle se sentait en bonne santé. Le Bravo-alun a fait savoir à ses partisans qu’elle «se sentait mal» mais qu’elle allait bien.

Elle a expliqué qu’elle était d’abord allée se faire tester parce qu’elle se sentait léthargique. King n’a pas eu de fièvre mais a «un épuisement extrême, des éternuements, une légère toux et de la diarrhée».

«Je pense que je perds mon odorat», a-t-elle ajouté. «J’ai commandé un régime de vitamines et des tonnes de repos, d’eau et de nourriture. Aucun de mes amis ou de ma famille n’est infecté ou ne présente aucun symptôme. »

King a également expliqué qu’elle pensait au départ qu’elle avait un rhume, mais qu’il ne s’est jamais transformé en symptômes «traditionnels».

«J’ai été soumis à d’énormes quantités de stress récemment et je savais que mon système immunitaire était faible [because] de cela », a poursuivi King. «Donc, malgré avoir été directement exposé à plusieurs reprises, c’est le moment qui m’a attiré. Je vais faire une sieste maintenant. Mises à jour à venir. »

Meghan King est aimée des fans

Bien que la présence de King sur RHOC a été de courte durée, comparée à celles de Vicki Gunvalson et Tamra Judge, elle était aimée des fans. La plus grande contribution de King à la franchise Bravo a été d’exposer le diagnostic de cancer présumé de l’ancien fiancé de Gunvalson.

King a quitté la série après la saison 12 et il y a un an, il y a eu des discussions selon lesquelles elle pourrait revenir pour la saison 15, qui est actuellement diffusée.

«Je suis parti à cause des jumeaux. J’étais enceinte de jumeaux. ça me manque [the show]. J’ai aimé ça », a-t-elle déclaré à Hollywood Life en décembre 2019.

Meghan King | Nicole Weingart / Bravo / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via Getty Images

«J’ai dit à Andy [Cohen] que je veux vraiment envisager de revenir en tant qu ‘« ami’ ‘, mais je ne suis pas vraiment déterminé à le faire [yet]. Alors s’il [asked me to come back] Je me dirais: «Eh bien, parlons» », a-t-elle ajouté.

Les vraies femmes au foyer du comté d’Orange diffusé les mercredis soirs à 21 h HE sur Bravo.