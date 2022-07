L’alternative qui pourrait sauver Netflix

Netflix

Le service de streaming le plus important au monde a annoncé qu’il commencerait à facturer des frais supplémentaires par maison en Argentine. Cela a déjà été fait au Pérou et au Chili.

Hier après-midi, Netflix annoncé une décision discutée depuis quelques mois : L’Argentine rejoindra des pays comme le Chili et le Pérou où la plateforme de streaming commencera à facturer des frais supplémentaires pour une maison supplémentaire pour les différents comptes, qui pourront maintenir les profils mais ils ne pourront pas être vus à plus d’un endroit en même temps. Selon les informations fournies par la société Roseau Hastingspeuvent être ajoutés pour une valeur de 219 pesos (plus taxes), entre une et trois maisons selon qu’elles ont contracté le service de base, standard ou premium.

Tel a été l’impact généré par la décision de Netflix que la campagne « Au revoir Netflix » Il n’a pas fallu longtemps pour que cela devienne une tendance dans les réseaux. Beaucoup ont parlé d’alternatives telles que Stremio, Cuévana Soit les torrents, pour éviter de payer un supplément sur la plateforme. Si l’on se laisse guider par la réaction des utilisateurs, l’impact serait plus que négatif pour l’entreprise en Argentine. Bien que si l’on tient compte du fait qu’au Chili et au Pérou, cela fonctionne sans problème depuis un certain temps, l’expérience les favorise.

Bien sûr, ils auraient également pu présenter une alternative qui aurait un impact moindre sur l’économie des utilisateurs, qui en Argentine, par exemple, doivent payer des taxes supplémentaires en raison des restrictions gouvernementales sur l’achat de dollars. Des services comme Netflix Soit Spotify sont déduits des 200 dollars qui peuvent être achetés mensuellement et payer les taxes du pays et la perception de l’AFIP (agence de recouvrement) qui sont de 65% et passeront à 75% à partir du mois d’août.

Quelle aurait été la meilleure solution en Argentine (qui s’appliquerait également aux autres pays de la région) ? Netflix aurait pu appliquer la possibilité de contracter un service moins cher qui implique la possibilité de voir du contenu mais avec des publicités commerciales. De toute façon, Roseau Hastings et tous les dirigeants le N rouge Ils ont réitéré à plusieurs reprises qu’ils refusaient de mettre des publicités sur leur plateforme. Mais vu la façon dont ils ont réagi sur les réseaux, cela peut ne plus sembler si farfelu.

Cette décision de Netflix il atterrira dans certaines migrations d’utilisateurs qui n’avaient peut-être pas essayé d’autres plateformes et qui veulent maintenant le faire. Déjà avec la rage de Amazon Prime Vidéo quelque peu modérée (elle a connu son heure de gloire avec Bureau et diffuse également généralement des publicités d’autres séries avant de regarder du contenu), il existe deux sociétés qui se lèchent les lèvres et peuvent se développer considérablement : hbo max Oui Étoile+. Parmi les offres actuelles, ce sont celles qui ont le meilleur catalogue et pourraient profiter de l’opportunité de se développer sur le marché. Des deux, c’est la plateforme de HBO le meilleur arrêt, en raison de son faible coût pour les utilisateurs argentins : seulement 279 pesos argentins (plus taxes).

