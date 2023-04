L’alternative décentralisée d’Instagram, PixelFed, lance une nouvelle application iOS

PixelFed est une plateforme sociale fédérée de partage de photos. Il imite les fonctionnalités d’Instagram mais est open source, axé sur la confidentialité, sans publicité, décentralisé et donne un contrôle total à ses utilisateurs. La nouvelle application iOS de PixelFed espère éloigner les utilisateurs d’Instagram utilisant l’iPhone de la populaire application de partage d’images de Meta.

PixelFed lance une application iOS pour mieux concurrencer Instagram

Instagram, le service de blog photo populaire appartenant à Meta (alias Facebook), est une plate-forme fermée qui force les publicités dans son flux, suit l’utilisation et ne fonctionne pas avec d’autres plates-formes sociales. Les réseaux sociaux fermés comme Instagram ont conduit les défenseurs du Web ouvert à développer des alternatives open source qui rendent la confidentialité, le choix et le contrôle à l’utilisateur. Ces solutions sont généralement qualifiées de réseaux sociaux distribués ou fédérés, et la plupart des plates-formes modernes utilisent le protocole ActivityPub pour l’interopérabilité entre les plates-formes.

La plate-forme fédérée de type Instagram la plus prometteuse est PixelFed. PixelFed apporte les meilleures fonctionnalités d’Instagram à une application open source et décentralisée et, dans certains cas, les améliore. Les principales fonctionnalités de PixelFed incluent :

une UX de photo-blogage familière de type Instagram, y compris des histoires et des collections

messages directs

liens dans la description du message (Instagram n’autorise qu’un seul lien dans le profil)

pas de publicité

portabilité du compte

la possibilité d’héberger une instance personnelle et d’utiliser un domaine personnalisé

suivre n’importe quel compte sur n’importe quelle instance

interopérabilité avec des plates-formes disparates prenant en charge ActivityPub, comme Mastodon

Bien que PixelFed possède des fonctionnalités et des fonctions attrayantes en tant qu’application Web, il a eu du mal à être largement adopté sans une application iOS native. Pour régler ce problème, l’équipe PixelFed a passé les derniers mois à travailler sur une nouvelle application iOS pour iPhone. Ils espèrent que cela les aidera à mieux rivaliser avec Instagram et à développer leur base d’utilisateurs. L’application iOS est maintenant disponible pour les tests bêta via TestFlight d’Apple.

Premier aperçu de PixelFed pour iOS

L’application officielle PixelFed pour iOS, même en version bêta publique, est impressionnante.

Profils et collections

Arkadiusz Wieczorek, développeur polonais, défenseur de la vie privée et photographe amateur, est un utilisateur actif de PixelFed. Le compte PixelFed de Wieczorek offre l’un des meilleurs exemples de la façon de tirer le meilleur parti de l’alternative décentralisée Instagram.

Profil et publication PixelFed d’Arkadiusz Wieczorek

Wieczorek utilise la fonctionnalité Collections de PixelFed, que les utilisateurs d’Instagram trouveront familière.

Collections PixelFed d’Arkadiusz Wieczorek

Messages directs

La messagerie est l’une des fonctionnalités les plus populaires d’Instagram, et PixelFed la prend entièrement en charge. Cependant, les utilisateurs doivent garder à l’esprit que les messages ne sont pas cryptés de bout en bout et qu’ils doivent envisager d’utiliser Signal s’ils souhaitent avoir des conversations vraiment privées en ligne.

Découverte

L’application iOS dispose d’une fonctionnalité qui facilite la découverte d’images et de personnes utilisant PixelFed. Daniel Sup, fondateur et développeur principal de PixelFed, a déclaré à 45secondes.fr : « la fonctionnalité Discover utilise à la fois des publications locales et distantes connues de cette instance spécifique ». Sup a déclaré qu’il « travaillait sur une API Discover centralisée et une fonctionnalité d’application pour améliorer cela pour toutes les instances ». Le profil de PixelFed sur Mastodon a également publié que « quelle que soit l’activité ou la petite taille de votre instance, l’accès à une expérience de découverte communautaire organisée profitera à tout le monde ».

Préférences et rapports

PixelFed dispose d’outils familiers pour gérer les profils et les publications indésirables dans un flux. Par exemple, les options de mise en sourdine et de blocage sont à portée de main.

Option de désactivation et de blocage dans l’application PixelFed iOS

Les utilisateurs peuvent également signaler des spams et des abus. Sup a déclaré à 45secondes.fr que « les rapports sont envoyés à l’administrateur de l’instance locale pour qu’ils les gèrent ». Cela signifie que les rapports ne seront vus que par la ou les personnes exécutant le nœud où le compte de rapport existe. Et si une action est entreprise contre un utilisateur, elle ne s’appliquera qu’à ce serveur fédéré.

Signaler des messages dans l’application iOS PixelFed

Interopérabilité

Étant donné que PixelFed est fédéré et prend en charge le protocole ActivityPub, d’autres plateformes sociales qui prennent en charge ActivityPub, comme Mastodon, peuvent suivre des profils et interagir (Like, Reblog et commenter) avec les publications. Par exemple, mon compte Mastodon sur 45secondes.social suit les comptes PixelFed hébergés sur différentes instances, et leurs publications apparaissent dans mon flux Mastodon.

Premiers pas avec PixelFed

Le moyen le plus simple de commencer à utiliser PixelFed est de créer un compte sur un nœud existant. Cependant, si vous souhaitez un contrôle total de votre compte PixelFed, vous pouvez installer et exécuter une instance vous-même.

PixelFed prend en charge l’importation de comptes Instagram, de sorte que les utilisateurs d’Instagram qui souhaitent une alternative Web ouverte peuvent déplacer leurs images vers PixelFed. PixelFed prend également en charge l’exportation et l’importation de comptes d’une instance PixelFed à une autre.

Si vous aimez utiliser PixelFed, vous pouvez soutenir son développement via Patreon.