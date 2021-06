L’alternative d’AMD au DLSS de NVIDIA est en route: FidelityFX Super Resolution arrive le 22 juin, et cela promet

Jusqu’à présent, NVIDIA disposait d’un atout qu’AMD n’avait pas: la technologie DLSS (AI Image Reconstruction).Super échantillonnage d’apprentissage en profondeur). La première revue de cette innovation a mis en évidence les bonnes manières, mais elle a souffert de quelques défauts majeurs. Cependant, DLSS 2.0Comme nous vous l’avons dit dans notre revue, cela a montré que c’est la voie à suivre si nous voulons combiner le lancer de rayons avec des résolutions élevées.

Nous savons depuis de nombreux mois qu’AMD travaillait sur sa propre alternative au DLSS de NVIDIA. Nous savions aussi que leur technologie s’appellerait Super résolution et qu’il ferait partie du package graphique FidelityFX de cette société. Mais nous ne savions pas quand il serait disponible et nous ne savions pas combien de jeux le prendraient en charge au départ. Heureusement, AMD vient de rassasier notre curiosité. Et la technologie FSR est littéralement au coin de la rue.

Qualité d’image et performances, mais avec une approche différente de celle de NVIDIA

Le but de la technologie FSR (FidelityFX Super Résolution) d’AMD est le même que pour NVIDIA DLSS: nous permet d’accéder à des fréquences d’images élevées par seconde dans des circonstances où les demandes graphiques peuvent entraver le GPU nous livrer le FPS que nous recherchons. Cela se produit généralement surtout lorsque nous combinons les tracé laser et des résolutions plus élevées telles que 1440p ou 2160p.

DLSS est une technologie propriétaire, mais FSR est une solution open source qui respecte les normes utilisées par l’industrie de l’infographie.

En gros, ces techniques ont été conçues pour reconstruire l’image à la résolution finale que nous voulons obtenir en récupérant le niveau de détail maximum à partir d’une résolution de rendu inférieure. La manière dont ils mènent ce processus est différente, mais leur objectif est essentiellement le même.

Bien sûr, entre la proposition de NVIDIA et celle d’AMD, il y a une différence très importante que nous ne devons pas négliger. DLSS est une technologie propriétaire, mais FSR est une solution open source qui repose sur les normes utilisées par l’industrie de l’infographie.





Selon AMD, la technologie FSR parvient à multiplier les performances jusqu’à 2,5 si on la compare à celle du rendu en résolution native. Cependant, cette technologie nous propose quatre modes de fonctionnement différents qui nous permettent d’équilibrer performance et qualité graphique pour obtenir l’équilibre optimal entre ces paramètres dans chaque jeu. Ces modes sont, de la qualité graphique la plus élevée à la plus basse, et des performances les plus basses aux plus élevées, Ultra Quality, Quality, Balanced et Performance.





AMD FidelityFX Super Resolution arrivera le 22 juin

C’est déjà au coin de la rue. Enfin. Le fait qu’AMD lance sa propre technologie de reconstruction d’image est une bonne nouvelle car peut-être aura un impact positif d’après notre expérience, et aussi parce que cela va forcer NVIDIA à affiner sa technologie DLSS afin qu’elle continue d’être une raison pour les utilisateurs de se pencher sur les cartes graphiques de la famille GeForce RTX 30 et ses successeurs.

AMD n’a pas encore révélé comment la technologie FSR fonctionne, mais a confirmé que le 22 juin, elle offrira plus de détails sur cette innovation, et ce jour-là, elle révélera également quels jeux l’implémenteront initialement. Ce que l’on sait déjà, c’est qu’au moins dix studios de développement travaillent actuellement avec lui, et aussi qu’il sera supporté par plus d’une centaine de processeurs et processeurs graphiques d’AMD et de la concurrence grâce à sa conception comme une solution open source.





Plus d’informations | AMD