L’alpha de Back 4 Blood Closed a commencé, et sa popularité est déjà en plein essor

Si quelque part entre des tas de sang et de tripes, d’horribles monstres grotesques rampant après vous avec des capacités bizarres, et quatre personnes désespérées de survivre à une apocalypse zombie vous rappellent un bon moment en 2008, mais vous avez toujours envie d’obtenir un un peu plus brutal avec votre expérience de zombie, alors ça pourrait être votre journée.

Retour 4 Sang apporte le classique Laissé pour mort gameplay des temps modernes, mis en place par les mêmes créateurs qui nous ont apporté Laissé pour mort la franchise.

Retour 4 Sang est un jeu de tir coopératif à la première personne qui offre des environnements horribles, des zombies terriblement effrayants et plus que quelques morts-vivants spéciaux qui promettent de lancer une clé ou six dans les plans d’évasion les mieux conçus. Il serait peut-être plus simple de le noter comme Laissé pour mort, mais modernisé.

L’alpha fermé ne fait que commencer, et c’est déjà le dix-septième titre le plus regardé en streaming sur Twitch, le nombre de téléspectateurs semblant augmenter d’heure en heure.

Nous avons vu la bande-annonce originale lors des Game Awards, et l’alpha fermée a été lancée le 17 décembre; il convient de noter que l’accès alpha fermé est gratuit, mais vous devrez être sélectionné par l’un des centaines probablement déjà en ligne. Croisez les doigts et espérez un Noël sanglant.

Le briefing est terminé. Il est temps de sortir dans l’Alpha et de montrer au Ridden qui est le monde. Assurez-vous de partager vos histoires une fois que vous avez terminé votre mission. # Back4Blood pic.twitter.com/pPrXZATMLk – Back4Blood (@ back4blood) 17 décembre 2020

Lors de sa première soirée sur Twitch, il a atteint le 17e titre le plus regardé, légèrement derrière Cyberpunk 2077 et un peu en avance sur Guerre froide.

Il est relativement évident que le titre est toujours dans l’alpha du développement alors que les développeurs de Turtle Rock Studio envisagent une date de sortie le 22 juin 2021; les zombies standard peuvent sembler un peu génériques et les armes de mêlée manquent un peu de poids à leurs balançoires.

Le gunplay, cependant, laisse absolument Laissé pour mort et son successeur dans la poussière; une délicieuse sensation de recul accompagne chaque tour, et l’éjection des cuivres tout en fauchant frénétiquement des hordes accompagnées de monstres uniques provoque une belle frénésie sur les communications alors que les cadavres s’entassent partout.

Les joueurs sont couverts de sang car ils doivent réduire la distance pour conserver les munitions, et il y a toujours l’appel classique qui se produit toutes les trente secondes: «Rechargement!».

Bien que seulement en alpha actuellement, il semble prudent de dire que ce titre, en supposant qu’il n’y a pas de microtransactions bizarres qui arrivent soudainement et qui bloquent le contenu ou les incidents des développeurs qui semblent affliger l’industrie pour le moment, va être un jeu incontournable ceux qui cherchent encore à gratter cette démangeaison pour des délices violents.