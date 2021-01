L’alliance OMS-GAVI-CEPI pour permettre aux pays les plus pauvres d’accéder aux vaccins COVID-19 en quelques semaines

Agence France-Presse08 janv.2021 11:11:19 IST

Les pays les plus pauvres du monde peuvent s’attendre à commencer à recevoir leurs premières doses de vaccin Covid-19 entre la fin janvier et la mi-février, a annoncé jeudi l’Organisation mondiale de la santé. La vaccination est déjà en cours dans certains des pays les plus riches du monde, notamment les États-Unis, la Grande-Bretagne, les pays de l’Union européenne et le Canada. Covax, le groupe mondial d’achat et de distribution de vaccins, a conclu des accords pour sécuriser deux milliards de doses – et le premier d’entre eux commencera à être déployé dans quelques semaines, a déclaré la responsable des vaccins de l’OMS, Kate O’Brien.

Covax vise à sécuriser les vaccins pour 20 pour cent de la population de chaque pays participant d’ici la fin de l’année, le financement étant couvert pour les 92 économies à revenu faible et intermédiaire de la tranche inférieure impliquées dans le programme. Il est codirigé par l’OMS, l’alliance du vaccin Gavi et la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI).

Interrogé sur la rapidité avec laquelle les pays africains à faible revenu recevraient des vaccins, O’Brien a déclaré à un événement de l’OMS sur les réseaux sociaux en direct: «L’établissement a accès à plus de deux milliards de doses de vaccin.

<< Nous commencerons à distribuer ces vaccins probablement d'ici la fin janvier, et, sinon, certainement au début février et à la mi-février. C'est ainsi que les pays d'Afrique et d'Asie du Sud, et d'autres pays du monde parmi ces 92 qui sont moins en mesure de se payer des vaccins, vont en fait se faire vacciner. "

Pipeline de vaccins

L’OMS a accordé la validation d’urgence du vaccin Pfizer-BioNTech le 31 décembre, ouvrant la voie aux pays du monde entier pour qu’ils approuvent rapidement son importation et sa distribution.

Selon l’aperçu de l’OMS sur les vaccins candidats, 63 ont été testés sur des humains, dont 21 ont atteint le stade final des tests de masse. 172 autres vaccins candidats sont en cours de développement dans les laboratoires en vue d’éventuels essais sur l’homme.

« Il y a un très gros pipeline de vaccins qui arrivent », a déclaré O’Brien. «Nous examinons activement les données sur d’autres vaccins et nous prévoyons d’enregistrer d’autres vaccins en cas d’urgence dans les semaines à venir et les mois à venir. Nous avons 15 fabricants qui nous ont contactés, estimant qu’ils disposent des données nécessaires. pour répondre à ces normes les plus élevées. «

En ce qui concerne les nouvelles mutations du virus détectées en Grande-Bretagne et en Afrique du Sud, les experts de l’OMS ont déclaré que, bien qu’elles semblent plus transmissibles, rien n’indique que les vaccins actuels ne fonctionneraient pas contre ces variantes – et les vaccins sont facilement adaptables en tout Cas.

« L’évaluation pour savoir si les vaccins existants seront touchés du tout est en cours », a déclaré O’Brien.

Cependant, « les types de changements observés dans ces variantes ne sont pas considérés comme susceptibles de changer l’impact », a-t-elle ajouté.

O’Brien a déclaré qu’il était trop tôt pour dire combien de temps la protection durerait après la vaccination, et l’OMS ne disposait pas encore de données pour faire des recommandations sur la réception de doses de différents vaccins, n’ayant pleinement examiné que le jab Pfizer-BioNTech.

Elle a déclaré que les destinataires potentiels devraient être conscients qu’il n’est pas rare de se sentir mal ou d’avoir un bras endolori après avoir reçu une injection.

«Jusqu’à un tiers des personnes vont avoir mal à la tête ou ne pas se sentir bien pendant peut-être 24 heures; les données indiquent parfois jusqu’à 48 heures», dit-elle.

«C’est la réponse immunitaire de votre corps qui se déclenche. Vous ne vous sentirez peut-être pas à votre meilleur pendant les deux premiers jours, mais il y a une raison à cela: quelque chose de bien se passe dans votre corps.

