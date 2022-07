L’alliance improbable : Rick & Morty et Lionel Messi, ensemble

sport

Les protagonistes de la série créée par Justin Roiland et Dan Harmon ont rejoint le capitaine de l’équipe nationale argentine et en ont parlé via les réseaux sociaux.

© AdidasRick, Morty et Lio Messi.

Les alliances entre dessins animés et sportifs existent depuis près de trois décennies. On se souvient encore comment Michael Jordan enregistré dans lapin de bogues et ses amis dans le premier Space Jamet a ensuite été supplanté par James Lebron pour le deuxième qui avait même un teaser avec Manu Ginobili. Le sport fait partie des dessins animés depuis des temps immémoriaux, leur donnant des idées et des structures pour raconter des histoires, mais aussi pour nouer des alliances inattendues.

C’est le cas de la fusion récente intervenue entre Rick et Morty Oui Léo Messiqui a été annoncé via les réseaux sociaux du capitaine de l’équipe de football argentine. Les personnages animés créés par Justin Roland et Dan Harmon ont uni leurs forces pour une campagne spéciale. Des personnalités mondiales telles que Mohamed Salah, star de Liverpool.

De quoi parle-t-on? D’une nouvelle collection de chaussures de football inspirées par Rick et Morty et l’un de ses éléments les plus distinctifs : les portails pour transporter vers différentes dimensions. La marque qui était chargée de les unir était Adidaslancer le modèle Adidas X Speed ​​Portalse distinguant par une couleur verte qui est tirée des portails qu’ils traversent rick and morty dans la série animée.

Sur le compte Instagram officiel de Léo Messi vous pouvez voir un court teaser où vous pouvez voir comment le capitaine de l’équipe nationale argentine il fait quelques mouvements avec le ballon, qu’il lance ensuite dans un portail et reçoit d’un autre. « Maîtriser la vitesse dans toutes les dimensions »suggère la description de la vidéo qui fait partie d’une nouvelle campagne de Adidas gagner les amants Rick et Morty et le football, quelques mois seulement avant l’arrivée de Coupe du monde Qatar 2022.

+Où regarder Rick et Morty

Si vous faites partie des adeptes de Léo Messi qui n’a aucune idée de quoi parle cette campagne ou qui sont les personnages animés qui ont accompagné la star mondiale dans ce lancement, nous vous disons de quoi il s’agit. Rick et Morty est un dessin animé créé en 2013 avec des influences claires de la dynamique des protagonistes de Retour vers le futuroù Rick Sanchez rentre chez toi fille beth après 20 ans et construit un laboratoire à partir duquel il commence à expérimenter avec son petit-fils, son allié d’aventure. Si vous voulez voir la série, vous pouvez le faire à Netflix (les quatre premières saisons) et hbo max (où est complet).

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂