L’alliance entre l’AEVI et la Fondation ONCE qui prouve l’accessibilité

Cette alliance reconnaissante entre l’AEVI et la Fondation ONCE favorise l’accessibilité des jeux vidéo pour les personnes handicapées.

Les démarches se poursuivent pour développer et promouvoir l’accessibilité au monde des jeux vidéo. L’objectif est que davantage d’utilisateurs puissent profiter du divertissement interactif. Pour cela, un alliance entre l’AEVI et la Fondation ONCE pour aider les personnes handicapées dans l’environnement numérique.

L’objectif est de promouvoir et de sensibiliser à l’accessibilité dans les jeux vidéo. Les deux sociétés mèneront des actions conjointes. Parmi eux, la création d’une page Web contenant du contenu et des informations sur les différents types de handicap. En plus des jeux qui conviennent le mieux à chacun d’eux. Sans renoncer aux initiatives de sensibilisation. Il y aura également des événements pour que la société puisse être plus sensible aux personnes handicapées qui souhaitent profiter des jeux vidéo. Surtout, l’objectif de l’égalité.

« Nous sommes convaincus que les jeux vidéo doivent être un outil pour éliminer les barrières existantes dans la société et lutter contre la stigmatisation«, Déclare José María Moreno, PDG d’AEVI. Pour sa part, José Luis Martínez Donoso, PDG de Fundación ONCE, indique que «De plus en plus, les jeux vidéo ont une plus grande importance dans les loisirs des citoyens, y compris les personnes handicapées«.

On se souvient qu’il existe de plus en plus d’appareils destinés à faciliter la vie des personnes handicapées dans le monde des jeux vidéo, comme le Xbox Adaptative Controller.