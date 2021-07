L’allergie, le mal qui vous inquiète pour ses symptômes

Photo/Image :

Le 8 juillet, Journée mondiale des allergies, favorise la sensibilisation et la sensibilisation à l’une des maladies les plus fréquentes au monde, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS). L’allergie est une réaction exacerbée du système immunitaire à l’exposition du corps à une série de substances.

« Habituellement, ces substances ne provoquent pas de réactions chez la plupart des gens, mais certaines ont cette réponse immunitaire accrue qui provoque les symptômes d’une maladie allergique », explique la chercheuse Luisa Karla de Paula Arruda, coordinatrice du département scientifique des allergènes de l’Association brésilienne des allergies. et immunologie (ASBAI).

Selon un professeur de la Faculté de médecine de l’Université de São Paulo (USP) Fábio Castro, les raisons qui induisent des réactions allergiques ne sont toujours pas entièrement comprises.

« Certaines allergies augmentent beaucoup, notamment alimentaires. Il existe plusieurs théories, dont des habitudes de plus en plus urbaines et peu de contacts avec les animaux, par exemple. La consommation d’aliments transformés et avec divers produits chimiques est aussi une hypothèse », dit-il.

Les causes peuvent avoir différentes origines, comprendre chacune d’elles et connaître les soins et traitements disponibles.

allergies respiratoires

Ils peuvent être causés par plusieurs facteurs, tels que les acariens, les poils d’animaux, les champignons présents dans les moisissures et le pollen des fleurs. « Habituellement, la fourrure de l’animal n’est pas la cause de l’allergie. Ce sont des protéines des glandes sudoripares, salivaires et sébacées qui collent à la fourrure et, lorsque la personne respire, elles réagissent à ces substances », explique Luisa.

Selon le spécialiste, les principales précautions en matière d’allergies respiratoires passent par des stratégies de contrôle de l’environnement pour minimiser les impacts. « Les acariens ont un réservoir principal, qui est le lit. Pour cela, nous avons des housses imperméables que nous pouvons mettre sur les matelas et les oreillers. En ce qui concerne les animaux de compagnie, nous leur recommandons de ne pas entrer dans les chambres et de recevoir également des bains fréquents ».

allergies alimentaires

Les aliments peuvent également provoquer des réactions allergiques. Parmi les principales causes figurent le lait de vache, les œufs, le blé, le soja, les arachides, les crevettes et autres fruits de mer, ainsi que les noix et les noix, en raison de certaines protéines présentes dans ces aliments, telles que l’albumine, dans les œufs ou le gluten dans les céréales.

« Exclure les causes de la réaction est l’un des moyens de la prévenir et de la traiter. Par exemple, une personne qui a eu une réaction allergique aux crevettes, si on prouve que c’était la cause, le régime d’exclusion résoudra le problème », explique Luisa.

allergies aux insectes

Les piqûres d’insectes tels que les abeilles, les guêpes, les guêpes et les fourmis peuvent libérer des substances qui entraînent de graves réactions allergiques chez certaines personnes.

« Pour les cas que nous ne pouvons pas éviter, comme les piqûres d’insectes, nous avons un traitement par immunothérapie, qui sont des vaccins contre les allergies. Aujourd’hui, il existe des vaccins sous-cutanés et sublinguaux. L’idée est de désensibiliser la personne à ce composant », explique Luisa.

Allergie aux médicaments

Les médicaments tels que les anti-inflammatoires, les analgésiques (aspirine, dipyrone, ibuprofène, diclofénac), les antibiotiques (notamment les péicillines) peuvent également provoquer des réactions. « A travers les tests, nous orientons le patient sur ce qu’il peut ou ne peut pas prendre. Identifier les groupes auxquels appartiennent les médicaments qui provoquent les réactions est fondamental », explique Luisa.

Allergie aux vaccins

Tout vaccin peut déclencher des réactions allergiques, cependant, les cas sont rares, selon les experts. « Il peut s’agir soit du composant du vaccin, soit de certaines des substances utilisées pour le stabiliser. La rareté des réactions est si grande qu’elle ne constitue pas une contre-indication à la vaccination de masse de la population », explique Luisa.

allergies cutanées

En général, toutes les allergies peuvent présenter des symptômes cutanés tels que l’urticaire, l’enflure et la rougeur. Cependant, les cutanées constituent également un groupe spécifique de ces réactions.

« Un exemple est la dermatite atopique, une allergie cutanée qui a un impact sur la qualité de vie car elle provoque des démangeaisons intenses et peut conduire à la formation de lésions. Elle peut être causée soit par des acariens, soit par des aliments, soit par des infections bactériennes locales », explique Luisa.

Un autre type d’allergie cutanée est la dermatite de contact, qui peut être causée par les métaux et les produits chimiques en général, selon le spécialiste. « Il est fréquent, par exemple, d’être allergique aux bijoux fantaisie dans la zone en contact avec la peau. Elle est généralement causée par des métaux tels que le nickel et le chromate. Plusieurs autres substances chimiques peuvent provoquer des réactions, comme le maquillage, les produits de soins personnels, les cosmétiques, les tissus et le caoutchouc ».

Prévention et diagnostic

Selon le professeur de l’USP, Fábio Castro, la prévention comprend l’adoption d’habitudes saines dès l’enfance, comme l’allaitement au lait maternel pour les bébés, en plus d’une alimentation équilibrée, d’activités physiques et d’un contact avec la nature tout au long de la vie.

La découverte survient généralement après le premier événement d’une réaction allergique. Les experts recommandent que, face aux premières manifestations, les gens consultent un médecin afin que les causes puissent être étudiées.

Selon Fábio, le diagnostic est posé sur la base de l’investigation des antécédents du patient, une étape au cours de laquelle ses activités les plus récentes, telles que les lieux fréquentés et les aliments consommés avant la réaction, sont vérifiées.

« Pratiquement une personne sans symptômes enquêtera si elle a des allergies. Nous avons plusieurs façons de diagnostiquer. En plus de l’historique, nous avons des tests d’allergie, des tests sanguins, entre autres stratégies que nous utilisons pour détecter quelle est la cause de cette allergie », explique-t-il.

Allergie et qualité de vie

Le traitement dépend de l’agent causal de la réaction allergique et peut être effectué en utilisant différentes stratégies, telles que le contrôle de l’environnement, l’immunothérapie (vaccins) et les médicaments.

Les experts hésitent à utiliser le terme « guérison », mais disent qu’il est possible de contrôler les allergies. « Aujourd’hui, nous pouvons offrir un contrôle des symptômes afin que le patient puisse avoir une vie normale, sans que l’allergie n’interfère avec les activités », explique Luisa.

Selon Fábio, l’immunothérapie est l’utilisation de vaccins produits avec l’utilisation contrôlée de diverses substances qui provoquent des réactions allergiques. Le but de la méthode est de désensibiliser le patient au type de matériau qui provoque l’allergie, c’est-à-dire d’habituer le corps à la substance.

Asthme

Selon le spécialiste de l’Association brésilienne d’allergie et d’immunologie, l’asthme est considéré comme une maladie multifactorielle, la plupart des cas étant d’origine allergique. « Les causes de l’allergie dans l’asthme sont similaires à celles de la rhinite. Ils comprennent les acariens, les blattes, les poils d’animaux, le pollen et les moisissures. Toutes les mesures de contrôle environnemental s’appliquent à l’asthme », explique Luisa.

Selon le médecin, le tabagisme joue également un rôle clé dans le développement de l’asthme. « L’une des principales mesures de prévention contre l’aggravation de l’asthme est de ne pas fumer et cela inclut le tabagisme passif, notamment en relation avec l’exposition des enfants », ajoute-t-il.

Le traitement doit être effectué sous surveillance médicale et peut s’appuyer sur l’utilisation de médicaments, en plus du respect de l’environnement et de l’adoption de saines habitudes de vie.

Le chercheur souligne que l’un des objectifs du contrôle de l’asthme est de permettre aux patients de pratiquer des activités physiques. Bien que l’exercice puisse induire des symptômes, la Société brésilienne de pneumologie et de phtisiologie recommande que, lorsque l’asthme est bien contrôlé, les patients doivent faire des activités modérées.

Rhinite allergique

Selon le chercheur de l’Association brésilienne d’allergie et d’immunologie, la rhinite est l’une des maladies allergiques les plus courantes. « Nous estimons qu’au Brésil, environ 30 % de la population souffre de rhinite. La plupart, environ 85 % des cas, sont d’origine allergique. Certains patients peuvent avoir cette image en raison d’infections virales et d’autres causes », explique Luisa.

En général, la rhinite allergique se caractérise par des cas chroniques et récurrents, principalement par une exposition aux acariens présents dans la poussière, le pollen, les champignons, l’urine et la salive d’animaux tels que les chiens et les chats.

Les symptômes les plus courants sont un gonflement de la muqueuse avec une obstruction nasale, un écoulement nasal, des éternuements répétés et des démangeaisons du nez, de la gorge et des yeux. Le diagnostic peut être posé en étudiant les antécédents du patient, en plus de tests cutanés et de tests sanguins.

Selon les spécialistes, le traitement est diversifié et comprend le contrôle de l’environnement, l’utilisation de médicaments et l’immunothérapie. Le contrôle de la rhinite peut être fait en empêchant le contact avec les agents responsables.

L’utilisation de médicaments tels que les antihistaminiques, les décongestionnants nasaux et les corticoïdes doit se faire sur avis médical. « L’immunothérapie, qui est le vaccin contre l’allergie, est extrêmement efficace. C’est un traitement de longue durée, qui dure environ trois à cinq ans. L’avantage est qu’à la fin, la personne peut maintenir une tolérance à ces allergènes [substâncias que desencadeiam a alergia]», dit Louise.

choc anaphylactique

Le choc anaphylactique est la forme la plus grave de réaction allergique, qui peut être causée par différents agents tels que les aliments, les médicaments, le venin d’insecte, le latex et les produits chimiques. Les symptômes sont généralement immédiats, généralement peu de temps après le contact, et comprennent de l’urticaire, des démangeaisons corporelles, des rougeurs, un gonflement des lèvres, des paupières et de la glotte, une obstruction nasale, ainsi que des étourdissements, des étourdissements, une chute de la pression artérielle et des évanouissements.

Selon le chercheur de l’USP, le choc anaphylactique peut être mortel en raison de la suffocation causée par le gonflement de la glotte et la fermeture des bronches, qui font partie du système respiratoire. Le patient doit être emmené immédiatement dans un service de santé d’urgence, où il recevra un traitement spécialisé, pouvant inclure une injection d’adrénaline, en plus de médicaments anti-allergiques et de stéroïdes.