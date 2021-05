L’Allemagne prend le podcasting à un nouveau niveau avec un nouveau podcast parodiant… Podcasts – Spotify

L’Allemagne est l’un des marchés les plus matures pour le podcasting, avec une culture en phase avec l’audio depuis des décennies. Spotify est donc actif sur le marché, produisant des podcasts Spotify Original et Exclusive depuis plusieurs années, tout en regardant le format grandir et mûrir. La croissance et la longévité nous ont permis d’expérimenter des talents, des formats et des tendances uniques.

Le dernier podcast original de Spotify en Allemagne, Podcasts – der Podcast (Podcasts – le podcast) joue sur cette maturité avec un tout nouveau format. L’émission parodie les podcasts existants, les animateurs et le média dans son ensemble, tout comme les émissions de télévision et les films le font déjà dans le monde. Le podcast sert de lettre d’amour touchante mais hilarante à ce média important en constante évolution.

Nous avons parlé à Saruul Krause-Jentsch, Responsable des studios, Allemagne, pour mieux comprendre pourquoi les auditeurs allemands étaient prêts pour ce format satirique, ce que cela signifie pour l’avenir du podcasting et pourquoi elle est ravie de se connecter.

Nous avons précédemment appris de Directeur général Michael Krause que l’Allemagne est un marché de podcast mature. Comment cela influence-t-il les types de podcasts qui sortent d’Allemagne?

Le premier podcast exclusif Spotify, Fest et Flauschig, est sorti d’Allemagne en avril 2016. Nous avons donc depuis cinq ans d’expérience en Allemagne dans le domaine de la production de podcasts. Nous comprenons très bien notre public cible de podcast et avons lancé plus de 40 autres émissions allemandes à succès dans les domaines de la comédie, du divertissement et des relations. Nos podcasts les plus réussis continuent d’être la comédie et le divertissement, mais nous évoluons constamment vers de nouveaux formats et genres, comme les documentaires, la fiction et les nouvelles quotidiennes. Par exemple, nos six formats quotidiens ont gagné en popularité et se positionnent en tête des classements graphiques de la région.

Tout cela nous permet d’être innovants, et maintenant nous voulons grandir et apprendre davantage avec une émission de podcast plus satirique comme Podcasts – der Podcast.