L’Allemagne frappe Facebook avec une sonde anti-confiance après avoir forcé le lien d’Oculus Quest à la plate-forme

Soit vous utilisez Facebook et offrez vos informations à l’entreprise qui a fait l’objet de poursuites judiciaires concernant la vente d’informations au plus offrant, ou à votre Oculus Le système VR devient un presse-papier.

C’est une mauvaise série de nouvelles qui a frappé la communauté VR encore très à ses débuts, et avec cette déclaration, Facebook et Oculus ont cimenté leur position sur ce qu’est le jeu: un autre point d’entrée pour obtenir plus d’informations sur la communauté qui tente de plonger profondément dans l’immersion.

Un fondateur frustré d’Oculus est apparu sur les réseaux sociaux à plusieurs reprises depuis l’annonce, s’excusant auprès des consommateurs après avoir promis que cela ne se produirait jamais lors de la fusion; c’était une leçon franchement brutale pour l’entrepreneur quant au pouvoir précis qu’il avait dans sa propre entreprise.

L’organisme allemand de la concurrence ouvre une affaire commune contre Facebook, Oculus https://t.co/tSSKVRHDzf – EURACTIV Digital (@eaDigitalEU) 11 décembre 2020

Les fans ont été furieux, Oculus a perdu une grande partie de ses fonctionnalités qui les transforment en petits écrans plus qu’un système de réalité virtuelle, et Facebook continue sa mascarade de l’innocence.

Jusqu’à présent, apparemment.

L’Office fédéral allemand des cartels enquête actuellement sur Facebook avec une enquête anti-trust entourant résolument Facebook audacieux utilisation et mandat de lier Facebook au système VR, y compris ceux achetés avant l’annonce. Imaginez que votre téléphone portable se transforme en brique parce que vous n’utilisez pas Google+ (quand il existait) assez facilement; c’est ce que l’Allemagne examine de près.

Pour les propriétaires d’Oculus, cela pourrait être une grâce salvatrice; il pourrait revenir sur la position controversée adoptée par Facebook pour sécuriser sa propre plateforme en la liant à une autre. Il est plus probable que ce sera l’unique avantage de l’Europe, une fois de plus, car les États-Unis sont apparemment beaucoup plus dans la poche des entreprises que quiconque semble être prêt à l’admettre.

La manière dont le RGPD a protégé l’Europe et les États-Unis ont profité de quelques avantages du fait que certains comités n’ont pas pleinement la tête de leur quatrième point de contact, il est possible que nous en tirions également quelques avantages. Il est probable, cependant, que quel que soit le fruit de ce processus, il sera localisé.

Bien. Facebook est absolument un monopole incontrôlable – un monopole qui a abusé de son pouvoir de marché pour écraser la concurrence, manipuler les démocraties et écraser le journalisme. Merci @TishJames pour montrer la voie. (Peut-être que lorsque Instagram tourne, ils peuvent changer les onglets du bas en arrière😉) https://t.co/kBhFrcHEfE – Alexandrie Ocasio-Cortez (@AOC) 9 décembre 2020

L’Allemagne a déjà été confrontée à Facebook avec la vente d’informations et la création de profils d’utilisateurs, mais Facebook a récemment été frappé aux États-Unis par un énorme 46 États accusant le géant des médias sociaux de positions monopolistiques et utilisant des fonds pour saper et ruiner les concurrents.

Il y a un monde où Facebook a une gifle monumentale se dirigeant directement vers son visage. En espérant que nous pourrons dépoussiérer les systèmes Oculus dans un proche avenir et nous replonger dans le jeu. Vous savez, en quelque sorte le point entier de la plate-forme.