L’Allemagne évalue un verrouillage plus strict

La chancelière allemande Angela Merkel discutera avec les dirigeants ce dimanche (13) du resserrement des restrictions de blocage pour contenir une augmentation des infections par le covid-19, avec la fermeture des écoles et des magasins.

L’Allemagne est en verrouillage partiel depuis six semaines, avec des bars et des restaurants fermés. Certaines régions ont déjà imposé des mesures plus sévères.

Les discussions de demain vérifieront, entre autres sujets, si les magasins doivent être fermés avant les vacances de Noël et l’heure du changement.

« Nous devons prendre dans les jours à venir des mesures qui soient très profondes et très énergiques », a déclaré le ministre allemand des Finances Olaf Scholz aux membres de son parti social-démocrate lors d’un événement en ligne.

L’Allemagne, qui possède la plus grande économie d’Europe, a mieux réussi que de nombreux pays européens à maîtriser la pandémie lors de la première vague, en mars et avril. Mais il a eu du mal à renverser la vapeur dans la deuxième vague de la maladie, avec ce qui a été surnommé le lockdown lite (confinement léger).

Les nouvelles infections quotidiennes sont passées à 28 438, alors que le nombre de décès par jour était de 496, selon les données de l’Institut Robert Koch (RKI) pour les maladies infectieuses.