L’Allemagne était un paradis pour l’énergie éolienne jusqu’à ce que les Allemands détestent les moulins à vent

L’Allemagne avec ses 30000 éoliennes était un paradis pour l’énergie éolienne. Hormis la Chine et les États-Unis, deux pays beaucoup plus vastes en termes de territoire et de population, il n’y a pas d’autre pays au monde avec autant d’usines. En fait, 23,5% de toute son énergie provient du vent: c’est l’énergie renouvelable la plus importante du pays.

Et encore au premier semestre 2019, seuls 35 moulins ont été installés. C’est 82% de moins qu’au premier semestre 2018 (où moins de la moitié des turbines ont été installées qu’en 2017). Parce que? Parce que les Allemands commencent à détester les moulins à vent.

Et non, ce n’est pas une exagération. Les dernières élections étatiques en Thuringe ont vu un déclin des Verts (qui se développent dans tout le pays) et une croissance significative de l’AfD de droite. Ce qui est curieux, c’est que de nombreux analystes conviennent que l’un des problèmes de campagne qui ont eu une influence décisive a été, précisément, l’heureuse énergie éolienne que certains soutiennent et d’autres non.





La crise publique de l’énergie éolienne

Rawfilm

Un bon exemple de ce climat défavorable, comme expliqué dans DW, est que ces dernières années le secteur stagne surtout en raison des réglementations locales ou régionales. En Bavière, sans aller plus loin, il faut « la distance entre une éolienne et la maison la plus proche doit être 10 fois la hauteur du mât ». Quelque chose qui, en raison de la structure démographique de l’État, l’a rendu pratiquement impossible.

Un autre exemple est la loi qui oblige la communauté la plus proche à payer 10 000 euros par turbine pour chaque éolienne installée. Mais quand, malgré tout, les projets de parcs éoliens se concrétisent, ils doivent généralement se préparer à une très longue bataille juridique avec les locaux. À l’heure actuelle, on estime que plus d’un gigawatt de puissance installée est impliqué dans des poursuites judiciaires.

En général, comme le soutient Bloomberg, les arguments sont écologiques (ils compromettent l’avenir des espèces d’oiseaux ou génèrent des nuisances sonores qui affectent d’autres espèces) ou esthétiques (car ce sont des paysages laids). En fait, il y a un mot allemand, Verspargelung, qui le résume parfaitement: contamination par des asperges géantes.

Cela explique bien pourquoi Les Allemands commencent à détester l’énergie éolienne: des années d’installations gigantesques peu soucieuses de l’environnement et les habitants locaux ont réussi à faire de l’une des populations les plus pro-renouvelables d’Europe le terreau idéal des positions anti-vent.

Ainsi, on peut dire sans crainte de se tromper que l’énergie éolienne ne traverse pas son meilleur moment en Allemagne. Tout cet état d’opinion s’accompagne de l’élimination des subventions que le gouvernement fédéral avait prévues et qui, comme on pouvait s’y attendre, conduiront à une petite crise dans un secteur qui emploie plus de 60000 personnes.

Il reste à voir ce que fera le gouvernement allemand, qui, comme nous l’avons dit à d’autres occasions, est à un moment clé pour laissez votre dépendance au charbon derrière vous. Nous serons attentifs car l’avenir de l’Allemagne a toujours beaucoup à voir avec l’avenir de toute l’Europe.

Image | Carolien Van Oijen