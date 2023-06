L’Allemagne a cédé : Intel recevra la subvention qu’il a demandée pour son usine de puces, même si elle ne sera pas gratuite

Abatout Laque Anti-Fourmis Puces et Gendarmes 300ml

Abatout Laque Anti-Fourmis, Puces et Gendarmes 300ml Description: Formulation pour intérieur et extérieur, résistante à la lumière, à l'humidité et à des supports acides (béton, ciment…). Permet un abattage immédiat ainsi qu'une action persistante dans le temps. Formulation très concentrée et très active permettant de stopper des invasions de fourmis et de puces. Pulvériser directement sur les insectes et les zones envahies ou à protéger. Pour les fourmis, traiter la fourmilière et les zones de passage ou de trajet. Conseil : Peut être utilisée en traitement environnement contre les puces sur les tapis, corbeilles de chiens ou de chats ou dans un petit réduit. Remarque : actif également contre les 'gendarmes' et les perce-oreilles (forficules). Conseils d'utilisation: Pulvériser Abatout Laque Anti-Fourmis, Puces & Gendarmes directement sur les insectes et les zones envahies ou à protéger. Pour les fourmis, traiter la fourmilière et les zones de passage ou de trajet. Composition: Piperonyl butoxide, cypeermethrine, D-trans-tétraméthrine.