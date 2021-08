L’allée des cauchemars de Guillermo Del Toro reçoit la cote R pour violence violente et sanglante

Le prochain film de Guillermo Del Toro, Allée des cauchemars, a obtenu une cote R de la MPAA pour « violence forte/sanglante, du contenu sexuel, de la nudité et du langage ». Allée des cauchemars sera son premier film depuis La forme de l’eau, qui a remporté le prix du meilleur film et du meilleur réalisateur aux Oscars 2018. La production du film s’est terminée en décembre 2020 après avoir été arrêtée pendant six mois en raison de la pandémie de COVID-19.

« Nous avons pu voir ces personnages, quand [Cooper’s Stanton Carlisle] était plein de lui-même et arrogant et sûr et cherchant, » Guillermo del Toro dit Indiewire. « Nous avons pu revenir six mois en arrière entre tout cela et avons pu analyser et voir non seulement ce personnage, mais ce que nous devions réécrire pour pouvoir revenir à un décor. Si vos pores sont ouverts, le film vous trouve . Chaque film vous dit ce dont il a besoin. »

Allée des cauchemars est une adaptation d’un roman de William Lindsay Gresham publié en 1946. L’histoire est centrée sur le monde du showbiz et ses habitants louches. Le roman a déjà été adapté, avec un film en 1947 avec Tyrone Power et réalisé par Edmund Goulding.

Le synopsis pour Allée des cauchemars se lit comme suit: « Stan Carlisle, un charnel ambitieux avec un talent pour manipuler les gens avec quelques mots bien choisis, se connecte avec le Dr Lilith Ritter, un psychiatre qui est encore plus dangereux que lui. »

Del Toro a recruté un casting de stars pour le film. Allée des cauchemars met en vedette Bradley Cooper, Cate Blanchett, Willem Dafoe, Richard Jenkins, Rooney Mare, Ron Perlman et Toni Collette. Michael Shannon devait également apparaître dans ce film, mais a dû abandonner en raison de « conflits d’horaire » et a été remplacé par David Strathaim. Le congé de Shannon n’est pas le seul revers que le film a rencontré, car un blocage du tournage avait également retardé le projet.

En plus de la réalisation, Del Toro a également co-écrit le scénario avec Kim Morgan. Il coproduit également le film aux côtés de son collaborateur fréquent J. Miles Dale.

Les fans de Del Toro devraient trouver que cette cote R n’est pas vraiment une surprise. Beaucoup de ses films ont été classés R avant d’inclure La forme de l’eau, Le Labyrinthe de Pan, et Pic cramoisi. Ces films comportaient beaucoup de violence, de sexe et d’images dérangeantes. Même ses films PG-13 comme Pacific Rim, Lame II, et Hellboy comportait beaucoup de violence et d’images qui n’étaient peut-être qu’à quelques jurons d’obtenir une cote R.

Selon Collider, Del Toro a clairement indiqué que cette adaptation de Allée des cauchemars sera « une adaptation unique du roman de Gresham plutôt qu’un remake du film de Goulding ». Sachant comment Del Toro a généralement tendance à devenir plus sombre, mais plus créatif, nous pouvons nous attendre à ce que Nightmare Alley soit un thriller choquant rempli de violence et d’images magnifiquement dérangeantes. Le film a duré au total deux ans et demi, donc Del Toro a eu tout le temps de réfléchir et de perfectionner son métier.

Le public peut profiter de toute la folie que Del Toro nous offre lorsque Allée des cauchemars sort en salles par Searchlight Pictures en décembre 2021. Un film parfait pour les vacances, mais peut-être pas pour toute la famille.

Sujets : Allée des cauchemars