L’Allée des âmes perdues : tout savoir sur le nouveau film de Guillermo del Toro

La première bande-annonce et affiche officielles du film du réalisateur oscarisé sont arrivées aujourd’hui. Découvrez tout ce qui est connu jusqu’à présent sur le film avec Bradley Cooper et Cate Blanchett.

Chaque fois qu’un nouveau est sur le point de sortir film d’un réalisateur primé, les cinéphiles se préparent avec impatience et cherchent à tout savoir sur le prochain projet. Mais avec Guillermo del Toro, qui est encore amélioré : attribué jusqu’à un Prix ​​des Oscars, le Mexicain a consolidé en tant que l’un des favoris de la foule et chacun de ses projets est synonyme de réussite. Maintenant, il est prêt pour la sortie de sa cassette L’allée des âmes perdues. Découvrez la bande-annonce ici!

Ce 22 septembre est venu le premier aperçu officiel et l’affiche de la production de Photos des projecteurs qui sera distribué par Cinéma Walt Disney Studios. Avec un casting plus que prestigieux dirigé par Bradley Cooper et Cate Blanchett, le film sortira en salles en janvier 2022. Son titre original est Allée de cauchemar et il fonctionnera comme un remake du film sorti en 1947.

Écrit par Del Toro et Kim Morgan, le thriller psychologique sera basé sur le roman du même nom de William Lindsay Gresham. Son intrigue aura comme protagoniste Stanton « Stan » Carlisle (Cooper), un travailleur de foire de rue ambitieux qui a un talent pour manipuler les gens avec des mots bien choisis. Cet homme aura une liaison et rejoindra le Dr Lilith Ritter (Blanchett) qui s’avérera être encore plus dangereux que lui

Des chiffres tels que Toni Collette, Willem Dafoe, Richard Jenkins, Rooney Mara, Ron Perlman, Mary Steenburgen, David Strathairn, Holt McCallany, Jim Beaver et Mark Povinelli, entre autres. Tous ont dû relever le défi de tourner le film pendant la pandémie : les enregistrements ont culminé en décembre 2020 et ont subi quelques pauses que Disney a imposées en raison de la quarantaine par Covid-19.

Après sa sortie La forme de l’eau, qui a ensuite été décerné par l’Académie en tant que meilleur film et meilleure réalisation, ce projet a été annoncé qui allait à l’origine jouer Leonardo DiCaprio. Cependant, le début du tournage a été retardé et Bradley Cooper et Cate Blanchett ont fini par négocier leurs premiers rôles qui verront le jour dans seulement quatre mois.