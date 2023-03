Lali: Comment et quand voir le concert du Disciplina Tour en direct à Vélez

Étoile+

Lali est la deuxième soliste féminine à chanter au stade Vélez Sarsfield et la première à se vendre.

©Getty ImagesLe concert de Lali, avec des salles à guichets fermés, peut être vu en direct via le streaming

Ce 4 mars, Lali Espósito entrera dans l’histoire lorsqu’il se produira au stade Veléz Sarsfield devenant la deuxième soliste féminine à chanter dans ladite salle et le premier à vendredonc, nous vous disons comment, quand et à quelle heure vous pouvez voir l’émission en direct via le streaming.

C’est l’un des concerts les plus attendus, car il aura lieu à Buenos Aires et il est déjà complet, cependant, Vous pouvez toujours regarder la présentation de Lali en direct depuis le stade José Amalfitani.

+ Comment regarder le concert de Lali en direct le 4 mars ?

Vous pouvez voir la présentation de Lali via Star+Peu importe si vous n’êtes pas en Argentine, eh bien le concert sera diffusé dans toute l’Amérique latine et l’Espagnebien que dans le pays européen via Disney +.

« Dans un nouvel épisode du cycle Star+ Live, la tournée Disciplina arrive en direct et en direct à Star+ par la chanteuse, compositrice et actrice argentine Lali Espósito« , déclare Star+.

+ A quelle heure est le concert de Lali au stade José Amalfitani

Le concert est le 4 mars à 20h30 (Arg), 17h30 (Mexique). En outre, Les streamers auront un accès unique à la couverture d’avant-spectacle et à une interview exclusive avec Lali, par la main du présentateur argentin Bébé Contépomi.

Lali promet une soirée mémorable au cours de laquelle elle présentera ses plus grands succès figurant sur ses albums Danser, Suis, brava et Broyeren plus de ses singles Discipline, Diva, Comme toi, N5, 2 sont 3 et Motiveishon.

