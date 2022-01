L’alcool, élément sombre et vital dans Nightmare Alley pour Guillermo del Toro

De l’amour à l’obscurité brutale. La transition de Guillermo del Toro de La forme de l’eau à L’allée des âmes perdues (Nightmare Alley) Elle est abrupte en matière émotionnelle. Avec son nouveau film, le réalisateur ne retient rien pour fouiller et fouiller les flancs les plus terribles que puisse avoir un être humain. Cela laisse le spectateur tendu avec des réflexions sur le remords, la culpabilité ou le cynisme.

Peut-on devenir des monstres ? Oui définitivement. Parce que? Est-ce dans notre nature ou cette facette cruelle est-elle conditionnée par les circonstances et les personnages qui traversent nos vies ? Ils peuvent être les deux. Tout est une question de destin, ou de Dieu, selon ce que vous croyez, nous plaçant à l’endroit et au moment exacts pour le découvrir. Le subir.

Preuve en est ce qui arrive à Stanton Carlisle (Bradley Cooper), un escroc charismatique et pervers qui change de vie après avoir appris les secrets d’un clairvoyant et d’un mentaliste. Dans son ascension vers le succès par la ressource de tromper les autres, un élément est récurrent dans sa marche : l’alcool. La décision de boire ou de ne pas boire est essentielle pour lui en tant qu’individu, en particulier lorsqu’il rencontre le Dr Lilith Ritter ( Cate Blanchett ). Avec un verre ou une bouteille, le monstre se réveille ou s’endort, ou en profite pour créer lui aussi un mensonge dans le mensonge.

A une question précise de Spoiler, Guillermo del Toro nous a répondu quel rôle narratif joue la présence d’alcool dans son histoire. Comment avez-vous pensé la consommation de boissons alcoolisées pour votre protagoniste ? Voici ses paroles : « Je connais la dépendance. Ma graisse n’est pas parce que je suis gentille et parce que je bois un verre. C’est une dépendance, une obsession, une compulsion pour quelque chose qui veut réprimer quelque chose. Normalement, ce que Pete (David Strathairn) dit, c’est que si vous êtes doué pour lire les gens, c’est parce qu’il vous est arrivé quelque chose qui vous a brisé dans l’enfance, ce qui est arrivé à Stanton (Bradley Cooper). La compulsion à utiliser une substance pour faire taire tout ça est énorme pour le personnage. Sa compulsion pour de plus en plus, c’est de ne pas trop penser.

La chimie entre Bradley Cooper et Cate Blanchett à l’écran est puissante. Une séquence d’intrigue vitale est entre eux; Le parcours de Stanton va prendre un tournant drastique par rapport à une action qui condamne habituellement des millions de personnes dans le monde : renoncer à un premier verre. N’importe qui peut boire un whisky, mais tout le monde ne peut pas apprivoiser l’effet secondaire lorsqu’un deuxième ou un troisième arrive, jusqu’à ce qu’il en devienne le prisonnier.

Dans ce sens, Guillermo del Toro raconte ce que c’était que de diriger ces moments chargés d’émotion entre Cooper et Blanchett pour rendre leurs personnages plus réalistes. Rappelons que l’acteur a été victime d’alcoolisme dans sa jeunesse et dès l’âge de 29 ans il a décidé de ne plus boire une seule goutte d’alcool.

« Le regarder en tant que réalisateur, et c’est arrivé une fois, dans la scène où elle l’embrasse avec de l’alcool sur les lèvres et qu’il y goûte pour la première fois dans le film, c’est tout à fait vrai. J’ai été époustouflé quand Bradley l’a fait ! Le spectre de l’alcool dans ce cas est lié au spectre de ce qui est hérité des parents parce que c’est le fils d’un alcoolique et il va en hériter, il va devoir le combattre. Au niveau thématique une partie de cela. Le spectre de boire ou de ne pas boire est très important pour lui. Dans cette scène où elle l’embrasse, goûte l’alcool et lève son verre en disant « pour nous », ça me brise le cœur. Ça me brise vraiment le coeur ! A partir de là, il tombe. » parle le cinéaste pour Spoiler.

En plus de l’élément alcool, il y a un autre détail qui accompagne Stanton dans son voyage. C’est la couleur rouge. Cette combinaison d’aspects est latente dans le carrousel d’émotions qu’il a depuis son arrivée à la foire jusqu’au dénouement fatidique qu’il a décidé de se construire.

« Stanton a Molly (Rooney Mara), qui est un si beau personnage pour moi, et il la perd. Ça va. Le rouge est parti. Dès qu’il remarque ce que Zeena (Toni Collete) fait au carnaval, de la lecture à une femme, un petit ballon rouge s’en va. Eh bien, à partir de là, il perd le rouge jusqu’à ce qu’il le perde complètement. C’est perdre la vie. » commente Del Toro.

Mais il est possible que l’alcool ne soit qu’un prétexte pour déchiqueter Stanton, qui depuis son arrivée à la foire montre la facette monstrueuse qu’il peut avoir. Cependant, cela ne se voit pas à première vue. Et voici comment le réalisateur le décrit : « Tout le film en une seule scène est dans la maison hantée. Entre le diable et la mort se trouvent tous les péchés de Stanton. Dans les miroirs, vous pouvez voir la luxure, la cupidité. Tout est là. »

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂