Dans Alchemist, nous avons confiance.

The Alchemist était à l’origine de certains des meilleurs projets hip-hop de ces dernières années, y compris les nominés aux Grammy Awards Alfredo avec Freddie Gibbs, Agneau sur riz avec Action Bronson, LULU avec Conway the Machine, Le prix du thé en Chine avec Boldy James, et Fetti avec Gibbs encore une fois. Le producteur occupé apportera ses talents à un autre projet très attendu: le nouvel album d’Earl Sweatshirt. L’alchimiste a sauté sur Twitter pour déclarer «Thebe sous une forme rare», une référence claire au nom du gouvernement d’Earl. Il a ensuite suivi ce tweet avec, « Attendez jusqu’à ce que vous entendiez le nouveau. » Les fans ont immédiatement répondu avec joie, en raison à la fois de l’idée d’une nouvelle musique d’Earl et d’un instrumental classique d’Alchemist. Bien qu’il soit possible qu’Alchemist produise l’intégralité du projet, nous devrons attendre de voir ce qui sortira du tweet. En attendant le nouveau projet Earl, tous les yeux sont rivés sur les Grammys. Ils ont laissé tomber la balle dans de nombreux domaines, mais la catégorie Meilleur album de rap a reçu des éloges pour sa concentration sur les artistes lyriques. L’Alchimiste est prêt pour la victoire aux côtés de Freddie Gibbs pour Alfredo, sans doute l’un des meilleurs projets de rap pur depuis des années. Êtes-vous enthousiasmé par la nouvelle collaboration Earl et Alchemist, et pensez-vous que le producteur vétéran remportera le Grammy?