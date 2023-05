L’alchimiste dans Diablo 4 : plus que des potions et des flacons

PACK SAVON MAINS DÉSINFECTANT HAUTE FREQUENCE 5 LITRES + 4 FLACONS DE SAVON 500 ML

Savon epidoserm 5L est un savon nettoyant désinfectant pour mains. Lave les mains sans les agresser et ne laisse pas de parfum. Savon Epidoserm 5L, savon nettoyant et désinfectant pour mains. solution lavante Bactéricide pour le lavage des mains en milieu hospitalier et agro-alimentaire. IDOS EPIDOSERM est une solution lavante destinée au lavage et à la désinfection bactéricide des mains uniquement. Bactéricide : conforme aux normes EN 1276. Temps de contact : 1 minute Lavage hygiénique des mains : conforme aux normes NF 1499. Temps de contact : 1 minute Virucide : Conforme aux normes NF 14476 vis-à-vis du virus de la grippe A H1N1. Temps de contact : 30 secondes Sans parfum Non agressif : pH neutre (7) Désinfectant actif sur la Covid 19 et la grippe. Bidon de 5 l. Utilisation : IDOS EPIDOSERM est une solution lavante destinée au lavage et à la désinfection bactéricide des mains uniquement, en milieu hospitalier et agro-alimentaire. MODE D'EMPLOI : Utiliser la quantité suffisante d'IDOS EPIDOSERM pour enduire parfaitement tout l'épiderme des mains. Frotter durant une minute minimum, en insistant au niveau des extrémités des doigts et espaces interdigitaux Rincer abondamment à l'eau claire. PRÉCAUTIONS D'EMPLOI : Ne pas mélanger à d'autres produits. Stocker le produit dans son emballage d'origine à l'abri de la lumière et à une température comprise entre 5° et 30°C L'emballage, vide ou contenant encore du produit, peut être éliminé en tant que déchet. Ne pas rejeter les résidus dans les égouts et les cours d'eau. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Consulter le centre antipoison le plus proche. + Savon mains désinfectant haute fréquence