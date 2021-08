L’alchimie indéniable entre Úrsula Corbero et Henry Golding dans Snake Eyes

Œil de vipère C’était l’une des grandes premières de ces dernières semaines aux États-Unis, après avoir été retardée d’un an et demi en raison de la pandémie de coronavirus. Henri Golding a pris le rôle principal de GI Joe, accompagné de Ursula Corberó, étoile de Le vol d’argent, série Netflix. Dans le film, nous avons été témoins d’une grande alchimie entre eux et cela est dû à leur relation dans les coulisses.

« Un mystérieux combattant solitaire, connu uniquement sous le nom de » Snake Eyes « , est accueilli et entraîné par un ancien clan ninja japonais nommé Arashikage, mais découvre que sa loyauté est mise à l’épreuve lorsque des secrets de son passé sont révélés, alors qu’il fait enfin son chemin devenir le célèbre héros de GI Joe « , avance le synopsis du film qui nous montre les origines du personnage mythique.

Le tournage a débuté en octobre 2019 à Vancouver, où les acteurs se sont rencontrés pour la première fois. « Úrsula est l’une des actrices les plus fantastiques avec qui j’ai eu le luxe de travailler. Et pas seulement hors écran, aussi à l’intérieur. Nous sommes allés là-bas… Elle est, littéralement, la lumière et l’âme de tout », assuré Doré. Pour sa part, Corberó se sentait nerveux: « C’est mon premier blockbuster en anglais, seul, loin de chez moi, et ça m’a donné le vertige d’être exclu de l’équation »a-t-il déclaré.

Henri Il a affirmé l’avoir rencontrée par hasard lorsqu’il a vu la série Netflix et qu’il ne pouvait pas la quitter des yeux. Il a déclaré qu’il avait repris le personnage de la baronne et qu’il espérait convaincre le studio d’avoir son propre spin-off, même si pour le moment cette opportunité n’a pas été confirmée. Les témoins ont affirmé que sur le plateau, il y avait beaucoup de rires et de moments amusants, assez pour amener le tournage dans un environnement approprié pour les deux.







Alors que les téléspectateurs ne doutaient pas de la grande alchimie entre les protagonistes, la réalité est que Snake Eyes est un échec complet, à la fois dans les critiques et au box-office. Au cours de son premier week-end, il a levé 13 millions de dollars, un chiffre inférieur à ce qu’ils imaginaient, et actuellement ils ont 35 millions de dollars levés dans le monde, mais avec un budget de 88 millions de dollars, des pertes peuvent mettre fin à la franchise.