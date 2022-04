L’alchimie entre Chaning Tatum et Sandra Bullock, le grand succès de The Lost City

pas de spoilers

Ce jeudi, Paramount Pictures présente une nouvelle histoire d’aventure avec Daniel Radcliffe comme méchant.

©IMDBLes frères Aaron et Adam Nee réalisent le film.

L’humour et l’aventure étaient les prémisses qui ont déclenché l’une des premières ce jeudi, La cité perduequi viendra de la main de Paramount Pictures. Avec channing tatum, Sandra Bullock, Daniel Radcliffe et la participation spéciale de Brad Pittle long métrage des frères Aaron et Adam Nee Il a tout pour séduire le public qui aime voir des productions dignes de s’asseoir accompagnées d’un grand seau de pop-corn.

La prémisse de La cité perdue c’est assez simple. Sandra Bullock met sur la peau de Loretteune écrivaine à succès qui en a assez des personnages qu’elle a créés et transformés en une collection à succès de romans d’amour érotiques. channing tatumquant à lui, est Alan, le modèle de couverture qui personnifie Tiret (le protagoniste des romans de Lorette). Et les frais finaux le mettent Daniel Radcliffe comme le magnat Abigaïl Fairfaxqui kidnappe Loreta afin de trouver un trésor qu’il croit ne pouvoir atteindre qu’avec son aide.

la comédie de La cité perdue c’est assez simple et parfois cela peut sembler un peu plat, mais une fois que vous avez entré le code qui compose Lorette et Alan (le vrai nom du personnage de Tatum), il est prêt à être dégusté. L’idée de la romance entre la fille intelligente et le garçon mignon mais stupide a été vue mille fois, mais la chimie entre Bullock et Tatum assez pour étayer cette histoire que le joueurs pourriez-vous leur rappeler un mélange entre le Inexploré et le Île aux singes.

Et s’il s’agit de grands succès, le petit mais puissant quota de Brad Pitt vous donne le toucher. Dans cette production, il se met dans la peau d’un mercenaire nommé JackTrainerqui semble infaillible et mortelle, et a tout pour faire obstacle à la romance entre Alain et Lorettequand tu ne le fais pas Abigaïl avec ses plans diaboliques. Une histoire simple et directe appréciée en raison de sa conscience de sa formule et de la justesse de certains de ses commentaires sociaux (notamment ceux liés à la perspective de genre).

La danse infaillible de Channing Tatum

S’il y a quelque chose qui ne manque pas La cité perdue est le tarif en tant que danseur channing tatum. L’acteur que nous avons vu a tout donné Magic Mike et qui avait aussi sa petite dose de danses dans FreeGuy prouve une fois de plus qu’il est l’un des meilleurs danseurs de tous Hollywood. Dans le numéro musical très limité du film primordial a son temps pour se montrer et même faire semblant bœuf comme un nouveau venu sur la piste de danse, tout en faisant envie à tous ceux qui, comme l’écrivain, n’ont pas les articulations nécessaires, de bouger avec grâce au rythme de n’importe quelle musique.

