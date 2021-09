L’album perdu de David Bowie sera rendu public

Après son décès en 2016, on a beaucoup parlé de la grande quantité de matériel inédit que David Bowie a dû accumuler tout au long de sa prolifique carrière musicale, et l’un de ces matériaux est sur le point d’avoir une sortie officielle.

Se trata de “Toy”, un álbum “perdido” que Bowie grabó en el año 2001. Este material finalmente será editado de forma oficial luego de filtrarse en internet en el año 2011, presentando algunas canciones regrabadas y reimaginadas pertenecientes a la etapa inicial en sa carrière.

David Bowie prévoyait de sortir ce matériel à la suite de son album de 1999 « Hours … », bien qu’il finirait en stockage en raison d’un désaccord entre le musicien et les dirigeants de Virgin, son label de l’époque.

La nouvelle de cette sortie accompagne la confirmation de l’arrivée de « David Bowie 5 Brilliant Adventure (1992-2001) », la plus récente compilation en édition spéciale qui a réuni le matériel le plus important de la carrière de cet artiste rock légendaire, le sera disponible à partir du 26 novembre, avec un format de 11 CD et 18 disques vinyles, avant l’arrivée de « Toy » le 7 janvier.

La compilation « Brillian Adventures » comprend les versions vinyle des albums Bowie suivants : « Black Tie White Noise », « The Buddha of Suburbia », « 1 Outside », « Earthling » et « Hours… », tandis que « Toy » présentera un LP de singles sans rapport avec aucun album du chanteur, une compilation de « faces b » sous le titre « Re : Call 5 » et quelques surprises et curiosités oubliées de sa carrière.

Ces sorties font partie d’un nouvel accord que les héritiers de David Bpwie ont passé avec Warner Music Group dans lequel la société sera chargée de soutenir les sorties ultérieures de son catalogue complet de musique, après avoir précédemment acquis uniquement le matériel réalisé entre 1968 et 1999, maintenant avec la licence complète de sa discographie.