L’album de votre vie attend toujours que vous le trouviez, continuez à chercher | 45S

Par Luis Fernando Tarabay

Tu te souviens quand nous sommes allés dans les magasins de musique pour trouver de nouveaux disques?

Jusqu’à l’année dernière, je suis allé au Mercado N ° 2 à Surquillo pour voir des vinyles, même s’il n’a pas de tourne-disque. Il y a quelque chose d’agréable dans cette recherche sans fin entre le carton et le plastique noir où vous ne savez pas que vous trouverez un chef-d’œuvre, quelque chose pour remplir votre étagère ou votre nouvel album préféré.

Ce même sentiment que j’ai eu lorsque j’ai trouvé la chaîne Terminal Passage sur YouTube. Ici, le propriétaire de la chaîne télécharge du contenu allant d’anciens albums de groupes progressifs presque anonymes aux disques de nouveaux projets qui lui sont envoyés de divers coins du monde.

Je collecte ces exemples afin d’illustrer comment les gens peuvent être fermés à nous-mêmes playlist avec les mêmes 50 chansons que vous avez écoutées depuis plusieurs décennies, mais on ne voit pas le nombre infini de nouvelles chansons attendues, composées par des milliers de personnes qui mettent de la soul, de la sueur, des larmes et surtout aiment pouvoir s’exprimer et exposer aux autres ce ce qu’ils font et aiment.

Nous ne saurons jamais quand nous trouverons le récit de nos vies, tout comme le véritable amour; mais pour cela il faut s’ouvrir davantage vers de nouveaux horizons, prêt à écouter ce que notre moi passé nierait.

Beaucoup de gens qui n’aiment pas le rap n’ont pas écouté MF DOOM; Et en tant que quelqu’un qui était l’un d’entre eux, je sais qu’il changera votre vie. D’autres personnes qui ne connaissent Phil Collins que de sa scène solo n’ont pas entendu sa scène progressive, faisant partie de l’un des meilleurs groupes du genre: Genesis. Plusieurs refusent le reggaeton ou le trap, mais n’essaient pas d’albums d’introduction comme ‘X100PRE’ simplement parce qu’il est de Bad Bunny.

De même, il y a des milliers, voire des millions d’artistes qui attendent d’être entendus par vous, qui sont peut-être les prochains plus grands fans de ces musiciens: Charlie Megira, Spin, Ekseption, Man, Cupid, et le plus long etc. de ma vie.

Avec cette courte lettre aux lecteurs, je ne veux pas leur dire de «quitter le courant dominant» ou des choses comme ça. Ecoute ce que dit ton coeur. Mais ce que je vous demande, c’est que vous donniez l’opportunité d’ouvrir votre esprit et d’écouter de nouvelles chansons, qu’elles soient du même genre, du même groupe ou de quelque chose de totalement différent, car ils ne savent jamais s’ils sont jouer loin du nouvel amour musical de votre vie.