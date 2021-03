L’Alaska rend les vaccins COVID-19 disponibles à toute personne âgée de 16 ans ou plus

L’Alaska est devenu le premier État à abandonner les conditions d’éligibilité pour les vaccins COVID-19 et à permettre à toute personne de 16 ans ou plus qui vit ou travaille dans l’État de se faire vacciner, a déclaré mardi le gouverneur Mike Dunleavy.

Le gouverneur a fait cette annonce après son propre combat contre le COVID-19, qu’il a décrit comme un inconvénient et a souligné son propre désir de se faire vacciner. Il a dit qu’il n’était pas tombé gravement malade mais qu’il ne voulait pas «être à nouveau enfermé dans la maison», avoir un impact sur sa famille ou éventuellement propager le virus à d’autres.

Il a décrit l’élargissement de l’éligibilité aux vaccins en Alaska comme un «changement de jeu», en particulier avec la saison touristique estivale imminente et alors que l’État cherche à reconstruire son économie en lambeaux de pandémie.

Il a déclaré qu’il respectait ceux qui ne souhaitaient pas se faire vacciner et souhaitait transmettre son expérience personnelle à ceux qui envisagent la vaccination. « Je vous demanderais de donner une certaine considération », a déclaré le républicain.

Le Dr Anne Zink, médecin-chef de l’État, a déclaré que les responsables voyaient des rendez-vous ouverts pour les vaccins et voulaient agir pour permettre à autant de personnes qui veulent un vaccin d’en obtenir un. D’autres rendez-vous seront ajoutés à mesure que le vaccin sera déplacé dans l’État et que des doses supplémentaires arriveront, a-t-elle déclaré.

«Cela ressemble à une étape gigantesque à bien des égards pour arriver au point où nous pouvons offrir une protection à quiconque le souhaite dans l’État», a déclaré Zink lors d’une conférence de presse avec Dunleavy.

L’Alaska a conduit les États dans le pourcentage de sa population à avoir reçu deux doses d’un vaccin COVID-19, selon les Centers for Disease Control and Prevention COVID-19 Vaccine Tracker des États-Unis.

La semaine dernière, l’État a considérablement élargi l’éligibilité pour inclure les personnes âgées de 55 à 64 ans et celles de 16 ans et plus qui sont classées comme travailleurs essentiels, à risque ou potentiellement à risque élevé de maladie grave due à Covid-19 ou qui vivent dans des ménages multigénérationnels ou des communautés dépourvues d’eau. ou les réseaux d’égouts.

Les groupes des niveaux précédents comprenaient les travailleurs de la santé, les 65 ans et plus et les enseignants.

Deux vaccins approuvés nécessitent deux doses. Un troisième, nécessitant un seul coup, est en cours de déploiement.

L’État a signalé environ 57 300 cas résidents de COVID-19 et 301 décès liés depuis le début de la pandémie.