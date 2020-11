Lala Kent appelle Kelly Dodd, star du ‘RHOC’, pour Braunwyn Windham-Burke ‘Rampage’

Kelly Dodd était en désaccord avec Braunwyn Windham-Burke de Les vraies femmes au foyer du comté d’Orange. Les deux stars de la télé-réalité ne semblent pas se regarder dans les yeux et leur connexion s’est affaiblie au cours de l’année. Lala Kent de Règles de Vanderpump-fame a récemment évoqué la querelle entre ses camarades Bravolebrities et a appelé Dodd pour la façon dont elle traîne Windham-Burke.

Braunwyn Windham-Burke, Lala Kent et Kelly Dodd | Nicole Weingart / Bravo / Banque de photos NBCU via Getty Images / Charles Sykes / Bravo / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via Getty Images / Phillip Faraone / Bravo / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via Getty Images

Pourquoi Braunwyn Windham-Burke et Kelly Dodd se disputent-ils?

Dodd est une femme au foyer au franc-parler depuis qu’elle a rejoint le RHOC jeter. Cette année, elle a critiqué la manipulation du COVID-19 et a atterri dans l’eau chaude. La promotrice Positive Beverage a également eu un contrecoup majeur lorsqu’elle portait un chapeau avec les mots «Drunk Wives Matter», un jeu de mots sur le mouvement Black Lives Matter.

Windham-Burke a commenté les controverses de Dodd dans une interview qui a déclenché ce dernier.

«Nous sommes diamétralement opposés dans notre idéologie en ce moment», a déclaré Windham-Burke dans le Devenir réel avec les vraies femmes au foyer podcast, selon Reality Blurb. «Je crois que Black Lives Matter, et elle pense que Drunk Wives Matter. Et c’est quelque chose que je ne suis pas drôle. Je lui ai beaucoup pardonné pour sa grande bouche au fil des ans. Mais maintenant, nous sommes au point où elle attaque les gens, et c’est plus que ce que je peux être.

Dodd a ensuite commenté sur Instagram affirmant que Windham-Burke avait «abandonné» ses enfants pour voyager à travers le pays.

«C’est tellement faux… l’hypocrisie à son plus haut niveau», aurait écrit Dodd sur Instagram. «Je n’ai jamais abandonné ma fille pendant COVID. Elle était avec sa grand-mère et son père quand j’étais coincé à New York. Braunwyn, de son côté, s’est rendue à Porto Rico, Aspen, Salt Lake City et ailleurs sans ses enfants qui ont passé et continuent de passer beaucoup de temps avec des nounous, pas leur mère.

Braunwyn Windham-Burke et Kelly Dodd | Phillip Faraone / Bravo / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via Getty Images

La querelle se réchauffe

Une fois que Dodd entre dans une querelle, elle ne part pas sans se battre. Comme Windham-Burke est l’un de ses voisins, au cours d’une promenade, Dodd a sorti son appareil photo pour lui jeter de l’ombre. Dodd a partagé sur ses histoires Instagram une camionnette avec des plaques de Floride ayant appartenu à Windham-Burke, violant sa vie privée.

«Voici la maison de Braunwyn et je promène mes chiens… Braunwyn l’a vécu pendant deux ans, pourquoi avez-vous encore des plaques de Floride Braunwyn?» Dodd est entendu dire dans la vidéo. « Meule [Leventhal] vient de déménager ici de New York et il a dû acheter des plaques californiennes. Vous ne payez pas vos impôts, Braunwyn? Vous ne payez pas vos impôts? Vous avez encore des plaques de Floride? Oh mon Dieu! Hypocrite! »

Dans un post de suivi sur Instagram, Dodd a déclaré qu’elle n’exposait pas la vie privée de Windham-Burke car ses assiettes ne sont pas liées à sa résidence actuelle.

Braunwyn Windham-Burke et Kelly Dodd | Banque de photos Randy Shropshire / Bravo / NBCU via Getty Images

Lala Kent réagit au drame

Sur le dernier épisode du podcast de Lala Kent, Give Them Lala avec Randall, le Règles de Vanderpump star a donné ses pensées sur l’incident.

« [Kelly] s’est déchaîné [Braunwyn]. Elle passait chez elle, filmait ses plaques d’immatriculation, lui demandait si elle payait des impôts parce qu’elle avait des plaques de Floride et je pensais que c’était tellement dégoûtant », a déclaré Kent.

Lala Kent | Morgan Lieberman / Getty Images

«Je n’aime pas quand les stars de la télé-réalité ne connaissent pas la différence entre« Nous filmons »et« Vous me harcelez en quelque sorte ». C’est une atteinte à la vie privée. »

Kent a dit que Dodd est «génial à regarder» mais elle devient un peu folle et est allée trop loin.

Les vraies femmes au foyer du comté d’Orange diffusé les mercredis soirs à 21 h HE sur Bravo.