Lal Singh Chaddha Weekend Collection – Tout ce que vous devez savoir

Comme nous le savons tous, le dernier film d’Amir est sorti et, à cause de cela, plusieurs personnes recherchent Lal Singh Chaddha Weekend Collection. Pour connaître tous les détails sur les performances au box-office de ce film, plusieurs fans le recherchent partout sur Internet. Alors maintenant, nous sommes ici avec un guide séparé pour vous tous. Si vous voulez savoir toutes ces choses, vous êtes au bon endroit.

Ici, nous partagerons tous les détails sur la collection Week-end Lal Singh Chaddha. Ici, nous partagerons également plusieurs autres détails sur le film comme ses détails de distribution, son intrigue et bien plus encore. Alors lisez-le jusqu’à la fin et vous trouverez tous les détails.

Vous pouvez également lire : Est-ce mal d’essayer de ramasser des filles dans un donjon ? Saison 4 Episode 4 Compte à rebours, date de sortie

Il s’agit d’un film dramatique de comédie en langue hindi indienne et il a été écrit par Atul Kulkarni. Ce film est basé sur Forrest Gump de Winston Groom et Eric Roth. C’est donc la principale raison pour laquelle ce film a beaucoup de battage médiatique et il a gagné beaucoup de popularité dans tout le pays. Beaucoup de gens réservent des billets à l’avance car après une longue pause, Aamir Khan revient sur grand écran.

Alors Laal Singh Chaddha, un homme simple dont le parcours extraordinaire vous comblera d’amour, de chaleur et de bonheur et vous fera aussi rire. Donc, l’histoire de ce film est assez claire pour les fans car nous savons tous très bien qu’il est basé sur Forest Gump et voyons comment ce film va se comporter au box-office et à cause de cela, de nombreux fans recherchent Lal Singh Collection Week-end Chaddha. Alors faisons-le savoir dans le paragraphe ci-dessous

Collection Week-end Lal Singh Chaddha

Alors maintenant, nous allons vous parler de la collection Week-end Lal Singh Chaddha. En parlant de la performance de ce film au box-office, nous pouvons dire que ce film a pris un départ bas le jour de son ouverture avec une collection moyenne d’environ 10 à 15 Crores. Voyons donc comment ce film va se comporter dans les prochains jours.

Vous pouvez également lire sur: Date de sortie de l’épisode 11 de la saison 2 de FBoy Island

Date de sortie de Lal Singh Chaddha

La date de sortie de ce film est donc le 11 août 2022. Si vous souhaitez regarder ce film, rendez-vous au cinéma le plus proche et partagez votre point de vue après l’avoir regardé.

Liste des acteurs

Voici la liste des acteurs du film. Donc, si vous voulez en savoir plus sur les personnages de ce film, jetez un œil ci-dessous.

Aamir Khan dans le rôle de Laal Singh Chaddha

Kareena Kapoor comme Rupa D’souza

Naga Chaitanya Akkineni dans le rôle de Balaraju Bodi

Manav Vij comme Mohammed Baaji

Richard Bhakti Klein comme Britannique dans Long Johns

Abhinay Raj Singh comme cousin de Lal Singh

Shovon Jaman en tant que méchant

Karim Hajee comme Gurfateh Singh

Krishna Kant Singh Bundela comme voisin

Akdas Hayat comme ami de Laal Singh

Vous pouvez également lire: Date de sortie de That Girl Lay Lay Saison 2 Episode 5

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous avez tous les détails liés à la collection de week-end Lal Singh Chaddha, les détails de la distribution, la date de sortie et bien plus encore. Toutes les informations que nous partageons ici proviennent de sources officielles. Si vous avez des questions concernant la date de collecte du week-end de Lal Singh Chaddha dans votre esprit, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous vos doutes.

Vous pouvez également lire sur: Koffee With Karan Saison 7 Episode 5 Date de sortie

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂