LaKeith Stanfield dénonce VladTV pour le titre: “Je ne suis pas surpris”

L’acteur a déclaré dans une interview qu’il souhaitait explorer des rôles dans lesquels il jouait un personnage gay et n’avait pas apprécié le titre qui a suivi.

Une récente interview a fait sensation. LaKeith Stanfield est un acteur en plein essor et célèbre de notre époque, et ses commentaires attirent souvent l’attention du public. La semaine dernière, l’interview de Standfield avec Le Hollywood Reporter a été publié, et à l’intérieur, il a parlé avec le point de vente de ses années de lycée en tant qu’enfant de théâtre. Il a prospéré pendant cette période, se liant avec les «bizarreries de la scène théâtrale» THR les décrit. Stanfield a noté que ce n’était pas controversé de voir des scènes d’amour entre deux hommes, et il a dit qu’il “a toujours voulu jouer un rôle gay. Parce que je voulais expérimenter, ressentir et comprendre ce que cela signifiait.”

Rich Polk / Intermittent / Alors que Stanfield parlait d’élargir son point de vue artistiquement, la citation a rapidement fait la une des journaux. VladTV a publié un article à ce sujet intitulé “LaKeith Stanfield dit qu’il veut jouer un rôle gay pour” ressentir ce que cela signifiait “, et il n’a pas fallu longtemps pour que le commentaire apparaisse. Dans un mouvement post-suppression, Standfield a critiqué la publication pour avoir prétendument joué sur les phobies des gens. “Oui, je disais que je voulais faire l’expérience de l’amour à travers un objectif que je n’avais jamais connu auparavant avec un personnage”, a expliqué LaKeith. “Après tout, l’amour est l’amour, BIEN SÛR, Vladtv frappe à nouveau en essayant de faire de ce fait une chose dramatique et négative. Je ne suis pas surpris. Je suis un homme noir et c’est Vlad. De tout ce que j’ai dit dans l’interview avec THR, vous avez choisi de zoomer dessus et d’essayer de m’encadrer de manière à ce que vos fans puissent me détester, vous n’êtes pas malin. “ L’acteur a conclu: “Dommage que la plupart des gens ne soient pas profondément fanatiques et ne se soucient donc pas de prendre votre appât.” Découvrez son message ci-dessous. [via]