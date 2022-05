Laissez-vous aller : où a été tourné le film Netflix le plus réussi

in

CURIOSITÉS

« Let It Go » est l’une des histoires de jeunesse qui a piégé le public. Pour cette raison, nous vous disons à quoi ressemble le lieu où il a été réalisé.

© Imbd‘Laissez-vous aller’, nouveau film Netflix.

‘Laissez-vous aller’ est l’un des films romantiques qui sont venus à Netflix en mai avec Belmont Cameli et Emma Pasarow et a réussi à captiver le public qui aime ce style d’histoires. Sans aucun doute, le film se déroule dans des paysages incroyables à Carolina Beach, en Caroline du Nord, aux États-Unis. Pour cette raison, à partir de spoilers nous vous disons à quoi ressemble cet endroit où le film a été enregistré.

Où se trouve Carolina Beach ?

Carolina Beach est une ville située dans le comté de New Hanover, dans l’État de Caroline du Nord, aux États-Unis. Selon les estimations de 2009, elle avait une population de 5 883 habitants et une densité de population de 805,6 personnes par km².

Quelles activités peut-on faire à Carolina Beach ?

L’une des attractions les plus célèbres de l’endroit est l’ancienne promenade en bord de mer bordée de stands de pizzas, de beignets, de glaces et d’une arcade.

Si nous allons parler de nourriture, l’endroit a une variété de bars. Les beignets glacés chauds de Britt’s Donuts – une institution de Boardwalk depuis 1939 – sont l’un des endroits les plus recommandés par les habitants aux touristes.

Il y a aussi différentes activités à faire en été, comme le surf, l’équitation ou le kayak. Pour les plus grands, animations musicales live, bars tiki et fruits de mer frais à déguster face à l’océan Atlantique.

Météo à Carolina Beach

À Carolina Beach, les étés sont extrêmement chauds ; les hivers sont court, froid et venteux, partiellement nuageux tout au long de l’année. Au cours de l’année, la température varie généralement de 4°C à 30°C, descendant rarement en dessous de -3°C ou s’élevant au-dessus de 33°C.

