Laissez-le à Beaver Star Tony Dow annonce un diagnostic de cancer

L’ancien enfant acteur Tony Dow pourrait avoir besoin de beaucoup de soutien en ce moment. L’épouse de Dow, Lauren Shulkind, a annoncé sur la page Facebook officielle de l’acteur que le Laisse le au castor La star a reçu un diagnostic de cancer, une nouvelle « déchirante » pour la famille car il avait déjà surmonté la maladie. Le couple demande du soutien en ce moment, comme vous pouvez le voir dans la déclaration ci-dessous.

« Chers amis et fans de Tony Dow, j’ai une très triste nouvelle à partager avec vous. Malheureusement, Tony a de nouveau reçu un diagnostic de cancer. Il aborde cette réalité avec tant de courage, mais c’est vraiment déchirant. Nous tenons à vous remercier d’avance pour vos pensées bienveillantes. Notre amour, Lauren et Tony.

Maintenant âgé de 77 ans, Dow est un ancien enfant star qui a acquis une renommée mondiale avec son rôle de Ward Cleaver, le frère aîné du titulaire Beaver, dans la série comique classique. Laisse le au castor. Il est apparu dans les six saisons de la série de 1957 à 1963. L’émission a suivi Theodore « Beaver » Cleaver (Jerry Mathers) et ses aventures et a également joué Barbara Billingsley et Hugh Beaumont en tant que parents Cleaver.

C’était un rôle qui est resté avec Dow tout au long de sa vie. Dans les années 1980, Dow a repris le rôle d’un film de retrouvailles télévisées avec la série suite Le nouveau laissez-le au castor. Au cours des dernières années, Dow a continué à être associé au rôle classique avec des apparitions promotionnelles pour la publicité MeTV Laisse le au castor rediffusions.

Leave It to Beaver était différent des autres sitcoms de l’époque

« C’est une sorte de point de vue intéressant parce que la plupart des émissions aiment Père sait mieuxétaient des spectacles [about] adultes regardant les bouffonneries de leur enfant fou », a déclaré Dow à propos de Laisse le au castor dans une interview de 2017. « Et nous étions des enfants qui regardaient la folie du monde et essayaient de s’y retrouver. C’était donc une approche un peu différente. Je pense que cela avait beaucoup à voir avec la raison pour laquelle cela semblait si réussi. »

Sur l’héritage durable de l’émission, la co-vedette de Dow, Jerry Mathers, a ajouté : « Beaucoup d’émissions aujourd’hui sont des blagues. Ce sont des montages-montages-blagues. Laisse le au castorest toujours une histoire et il y a plusieurs histoires dedans. C’est quelque chose que vous pouvez regarder encore et encore. Et évidemment, les gens l’ont depuis plus de 60 ans.





