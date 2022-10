Laissez entrer le bon, comment est la nouvelle série Paramount +

Paramount+

Mettant en vedette Demian Bichir, il aura sa première mondiale le week-end prochain au New York Comic-Con.

©IMDBLaisse celui de droite dedans.

Une nouvelle série arrive pour les amateurs d’horreur, qui sera produite par Afficher l’heure et que l’on peut voir dans la région à travers Paramount+la plateforme de streaming qui rassemble des signaux comme celui mentionné avec d’autres comme vtt, Nickelodéon et de plus. On parle de Laisse celui de droite dedansune production qui mettra en vedette Demian Bichirinspiré d’un film d’origine suédoise de 2008.

Le synopsis officiel de Laisse celui de droite dedans suggère que cette nouvelle série de Afficher l’heure « Il suit une fillette de 12 ans qui vit en elle-même après être devenue vampire, et qui ne peut sortir que la nuit. Son père se donne beaucoup de mal pour lui fournir le minimum de sang humain dont il a besoin pour rester en vie. ». Il s’agit du deuxième remake du film susmentionné : en 2010, Chloë Grace Moretz il a joué dans le premier qui s’est passé sans douleur ni gloire.

La première mondiale de Let the right one in aura lieu le week-end prochain, dans le cadre de le Comic Con de New York, où il y aura une projection du premier épisode et les protagonistes donneront leurs premières interviews. La fiction aura un total de dix épisodes et sera créée par la même société de production qui a fait Perce-neige et l’échec Cowboy Bebop Quoi Netflix annulé avec une seule saison.

Parmi ses protagonistes se distinguent Anika Noni Rose (Du pouvoir), Grâce Gummer (monsieur robot), Madison Taylor Baez (Selena : la série), Kevin Caroll (chute de neige), Ian Foreman (Joyeux souhait-Mas), Jacob Buster (Colonie) et Nick Stahl (Craindre le mort-vivant). De tous, ce sera Anika Noni Rose qui a un poids similaire à celui de Demian Bichir puisqu’il incarnera les policiers qui découvrent (ou du moins suspectent) la situation paranormale qui règne dans la maison de Mark (Bichir) et Eleanor (Baez).

En ce qui concerne le film suédois de 2008 et le roman qui a donné vie à tout, certains changements d’intrigue sont à prévoir qui pourraient être liés à la nécessité d’élargir cet univers et de pouvoir compter plus de saisons. Dans la série de Paramount+les protagonistes tenteront également de découvrir où se trouve le vampire d’origine qui était responsable de transformer Aliénor en un être suceur de sang. Apparemment, ce serait le moyen de la guérir.

+Qui est le créateur de Let the right one in

Comme on l’a dit, Laisse celui de droite dedans s’inspire d’un roman suédois qu’il a écrit John Ajvide Lindqvist. L’adaptation de ce spectacle Paramount+ était en charge de Andrew Hinderakerproducteur dont les travaux précédents ont été diffusés sur Netflix et avait Hillary Swank comme protagoniste : une façon, l’histoire d’une astronaute qui quitte sa famille pour accomplir une mission dangereuse. En outre, Hinderaker faisait partie de l’équipe qui a écrit la troisième et dernière saison de Penny terrible en 2016.

