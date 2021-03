Laisser le smartphone trop longtemps pour les enfants pourrait causer des problèmes de comportement: étude

Smartphones et tablettes font désormais partie de la vie quotidienne de presque tout le monde, mais leurs effets sur les plus jeunes doivent encore être pleinement étudiés, et pour cette raison, il peut être imprudent de partir enfants et les nourrissons devant des écrans interactifs pendant trop longtemps. La dernière alarme vient de Finlande, où une recherche de l’Institut finlandais pour la santé et le bien-être à Helsinki a déclaré que laisser les enfants d’âge préscolaire devant des écrans pour plus d’une heure par jour cela pourrait affecter le développement de leurs compétences sociales.

L’étude a été publiée dans le British Medical Journal sous le titre Utilisation des médias électroniques à haute dose chez les enfants de cinq ans et son association avec leurs symptômes psychosociaux: une étude de cohorte, et ses conclusions reposent sur l’hypothèse que le temps consacré aux smartphones et tablettes est soustrait d’autres activités qui jusqu’à présent ont contribué à préparer les enfants à la socialisation telle que nous la connaissons aujourd’hui. Selon les chercheurs, accorder trop d’attention à un écran qui stimule passivement plutôt que de lire et de jouer avec les membres de la famille et les autres enfants pourrait également avoir d’autres effets secondaires en plus d’une capacité réduite à socialiser et à se faire des amis: l’étude répertorie les problèmes potentiels. de comportement comme hyperactivité et faible capacité de concentration.

L’étude en fait il n’a pas établi de liens de cause à effet entre les deux phénomènes, et s’est borné à mettre en évidence la corrélation entre les deux. Tenu entre 2011 et 2017, il a suivi 699 enfants âgés de 18 mois à 5 ans en tenant compte au fil des années du temps passé chaque jour en moyenne devant l’écran d’un appareil électronique. En plus des conclusions tirées sur l’utilisation des écrans électroniques à un jeune âge, les chercheurs ont noté qu’avec la croissance le nombre de minutes d’utilisation par jour venait à doubler: cela commence à partir d’environ une demi-heure par jour à l’âge de 18 ans. mois.pour atteindre près de deux heures en moyenne à l’âge de 5 ans.

Les observations de ce genre ne sont pas sans rappeler celles déjà faites pour d’autres médias comme la télévision; le problème des smartphones et des tablettes est le leur omniprésence et portabilité, ce qui en fait à la fois un objet de désir pour les enfants et un outil de divertissement trop pratique à exploiter pour les parents.

