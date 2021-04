Laisser le siège du milieu vide abaisse le COVID-19 dans les avions, selon la modélisation

Il ne s’agit plus seulement de place pour les coudes: laisser les sièges du milieu vides peut réduire la propagation du COVID-19 dans les avions, selon une nouvelle étude de modélisation.

L’étude, menée par des chercheurs des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) et de la Kansas State University, a été menée à un moment où peu de vols comprenaient des sièges intermédiaires bloqués. Aux États-Unis, seul Delta continue de laisser les sièges du milieu vides, et la compagnie aérienne a annoncé que la pratique ne se poursuivra que jusqu’au 30 avril.

Le CDC recommande de ne pas voyager en avion non essentiel pour les personnes non vaccinées contre le COVID-19.

L’étude récemment publiée remonte à 2017, lorsque des chercheurs de l’Université d’État du Kansas ont installé des cabines d’avion de ligne simulées remplies de mannequins à température corporelle pour simuler la propagation virale dans un avion – un projet qui était, à l’époque, pertinent pour la recherche sur la grippe. Les chercheurs ont aspergé l’air des fausses cabines avec le virus MS2, un virus à ARN qui attaque certaines bactéries mais qui est inoffensif pour l’homme. Le virus est souvent utilisé comme substitut aux agents pathogènes dangereux qui se propagent dans de minuscules aérosols flottants, comme le fait le COVID-19.

En utilisant les données de ces expériences, qui simulaient à la fois des cabines à un et à deux couloirs, les chercheurs ont créé un modèle informatique pour analyser la réduction de l’exposition au SAR-CoV-2 en fonction de la distance d’une personne infectée. Ils ont également simulé ce que serait l’exposition si les sièges du milieu étaient laissés vides ou autorisés à être pleins.

Selon le scénario utilisé, les résultats ont montré une réduction de l’exposition comprise entre 23% et 57% lorsque les sièges du milieu étaient laissés vides au lieu d’être remplis.

La réduction de 23% s’est produite lorsqu’un passager infectieux était assis dans la même rangée qu’un passager non infecté. Laisser un siège intermédiaire entre les deux réduisait de près d’un quart la probabilité que le passager non infecté soit exposé au virus.

Les chercheurs ont également modélisé la réduction du risque pour une cabine entière de 120 personnes lorsqu’une, deux ou trois personnes dans l’avion étaient infectées par le SRAS-CoV-2 et que les sièges du milieu étaient laissés vides. Ils ont constaté qu’en fonction du nombre de personnes infectieuses, laisser les sièges du milieu vides réduisait le risque d’exposition ultérieure de 35% à 39,4%.

Bien sûr, bloquer les sièges du milieu dans le monde réel réduit le nombre de personnes potentiellement infectieuses dans l’avion jusqu’à 33% en soi, en supposant que l’avion serait autrement plein. Pour éviter que cette réduction de capacité ne déforme les résultats de distanciation, les chercheurs ont placé des passagers infectieux uniquement dans les sièges d’allée ou du milieu de ce modèle. Ainsi, la réduction de l’exposition était liée spécifiquement aux sièges vides, et non à une diminution globale des passagers.

Enfin, les chercheurs ont testé un scénario dans lequel neuf passagers infectieux étaient répartis sur trois rangées complètes, par rapport à un scénario dans lequel les sièges du milieu étaient laissés vides et il y avait six passagers infectieux sur 12 au total sur trois rangées. Ce scénario mesurait les effets combinés de la distance et de la réduction de capacité. Les résultats ont montré une réduction de 57% de l’exposition au virus avec des sièges intermédiaires vides. (L’exposition, notent les chercheurs, n’est pas la même chose que la transmission d’une infection réelle, mais l’exposition est une condition préalable à la propagation virale.)

Malgré le sentiment que monter dans un avion signifie partager de l’air avec plus de 100 étrangers potentiellement infectieux, les systèmes de ventilation des compagnies aériennes collectent et filtrent l’air sur des sections de quelques rangées, ce qui signifie que les passagers ne partagent vraiment que la majeure partie de leur air avec les personnes assises à proximité. La découverte selon laquelle la distance compte fait écho aux données du monde réel sur les épidémies d’avions, qui ont montré que être plus proche de la personne contagieuse est associé à un risque plus élevé d’être infecté.

Étant donné que les données originales des maquettes de la cabine ont été collectées avant la pandémie de COVID-19, les chercheurs n’ont pas examiné l’effet des masques faciaux sur la propagation virale. Les masques sont efficaces pour bloquer les grosses gouttelettes respiratoires, qui ne voyagent pas bien avant de tomber, et ils aident également à prévenir la transmission fomite en gardant les mains des gens loin de leur nez et de leur bouche. Ils bloquent également les petits aérosols, ont écrit les chercheurs, mais de manière moins efficace. Ainsi, la combinaison de sièges intermédiaires vides et de masques faciaux est susceptible d’être plus protectrice que les masques faciaux seuls.

Les chercheurs ont publié l’étude mercredi 14 avril dans le Rapport hebdomadaire sur la morbidité et la mortalité du CDC .

