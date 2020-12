L’air de mêlée

Combat: un changement substantiel

L’une des facettes qui me motive le plus à garder un œil sur la situation actuelle des jeux vidéo est le suivi des jeux vidéo les plus attendus ou les plus ambitieux. Nouveau monde, La deuxième (et nécessaire) incursion d’Amazon dans les jeux vidéo, est l’un d’entre eux et ils ont récemment mis à jour le journal de développement expliquant certains des changements qui viendraient à ce MMORPG, parmi eux, un système de combat renouvelé. Et c’est que tout au long de la phase alpha et bêta Ils étaient conscients de deux faits: le contenu serait insuffisant pour les joueurs les plus inconditionnels et le système de combat n’a pas convaincu les joueurs accros au Joueur contre joueur. Dans ce texte, nous discuterons de la manière dont les systèmes de combat au corps à corps ont changé ces dernières années.

Si l’on part de 2000, on a une époque où les combos hack’n slash prédominaient accompagnés de paysages épiques et d’exploration linéaire (Bayonetta ou Dieu de la guerre classique). Parfois, avec certaines énigmes et des mécanismes plus tactiques dans les combats de boss, mais qui ont été résolus en brisant des boutons devant des ennemis nettement plus faibles que nous. Tout cela cadrerait bien avec l’histoire d’être un demi-dieu, et il y avait du spectaculaire partout. À tel point que c’était à la limite de la parodique, comme avec la fortune persistante du héros hollywoodien Nathan Drake dans Inexploré. Le caractère spectaculaire, parfois, a été souligné à l’aide de cinématiques ou scénarisé des scènes d’action qui nous mettent en tension sans lâcher la manette jusqu’à l’arrivée du événements rapides il est passé au freinage. Et pas tellement parce que événements rapides ne sont pas satisfaisants, presser au bon moment est toujours agréable dans les jeux vidéo comme Guitar Hero, mais parce qu’une confrontation définitive semblait porter un second sens intrinsèque: mettre tout ce qui a été appris à l’épreuve (surtout, une grande partie de la mécanique du jeu). Et à moins d’apprendre de nouveaux boutons ou icônes d’alerte, cela n’avait rien à voir avec le test de vous-même en utilisant tout le reste. D’où, par exemple, que le combat final en Lumière mourante base événements rapides a été sévèrement critiqué.

La complexité du combat

À partir de 2010, les jeux avec des systèmes de combat au corps à corps ont pris une banquette arrière, se reléguant dans le genre de combat. Cependant; Je veux faire une sous-section dans deux jeux vidéo. Le premier est Bioshock, car en dépit d’être un jeu de tir, les combats contre le Grand papa (et les messages d’aide entre joueurs), l’idée d’affronter un adversaire redoutable pour générer des tensions ou briser le flux du combat (comme pour le récit) prendrait beaucoup d’importance dans d’autres jeux vidéo. Il ne s’agissait plus nécessairement de « boss », mais d’ennemis spéciaux faits pour nous tester. En second lieu: The Elder Scrolls V: Skyrim. Bien que ce système de combat soit désastreux pour le moment, il reposait sur un combat réaliste (en contournant les flèches mortelles du genou) qui peut être adapté à d’innombrables ennemis, armes et éléments à travers un vaste monde. Ce n’est pas une tâche facile à accomplir, et bien que des erreurs d’équilibrage aient été découvertes plus tard, cela semblait assez équilibré dans le cours normal d’une partie. La caméra à la première personne a camouflé de nombreux défauts dans hitbox, ce qui a ajouté à l’immersion, le combat a réussi à se sentir satisfaisant.

À mon avis, réussir un bon combat au corps à corps est toujours l’un des défis les plus difficiles d’un jeu vidéo. Et on peut penser à l’exigence d’obtenir un bon fusillade dans les tireurs mais les entreprises aiment Activision ou EA ils ont tellement calibré le fusillade dans ses tireurs Ils changent à peine la formule d’une livraison à l’autre, de plus, ils n’en ont pas besoin: c’est parfait tel quel. Si quelque chose fonctionne pourquoi le changer et, à l’exception de connaître la formule, améliorer le jeu de tir est impossible étant déjà très satisfaisant. Les garçons Bungie avec destin ils en sont également conscients. C’est pourquoi tout ce qui concerne fusillade, très apprécié des joueurs, est de s’en tenir à certains paramètres qui laissent très peu de marge. Alors que pour un combat de mêlée, du déplacement du personnage, du type d’arme, de sa portée ou de son poids, du type de balayage au moment des animations, c’est la clé. On pourrait penser que le défilement ne s’applique qu’aux jeux avec plus de mouvement tels que les plates-formes mais dans un jeu 3D à la troisième personne, si un grand personnage ou celui qui porte une grosse arme ne se sent pas lourd en se déplaçant, cela créera une irréalité qui nous fera sortir du jeu. Et c’est que ces idées préconçues de physique s’installent dans notre tête comme une petite voix qui nous signale: nous sommes dans un jeu vidéo. Alors que les sauts impossibles de la hauteur de notre personnage ne sont pas si … inconfortables. Il retour d’information Le visuel est essentiel, le sentiment qu’en frappant cet ennemi reçoit l’impact à un degré différent, il peut nous refuser en utilisant un type d’arme ou un autre.

A mi-chemin entre le événement rapide et hack’n slash nous avons les jeux de la saga Batman: Arkham City (2011-2015) dans le cas d’un hack’n slash réactif à la position ou à la posture des ennemis. La quantité d’animations d’attaques ou de capacités le rend réaliste même s’il reste spectaculaire scénarisé. N’importe qui avec un minimum de compétences peut bien se positionner et réagir à l’environnement, mais contrairement au hack’n slash classique, ces «verrous» ou temps mesurés vous font vous sentir plus stratégique, ressentant mieux le poids de chaque décision. Il retour d’information le visuel est plus clair, une telle icône nécessite la même action de notre part et comme résultat final, nous avons agréablement appuyé sur le bon bouton. C’est un jeu de boutons (réflexes et compétences) déguisé en combat rapide et dynamique, accessible à tous et transmettant l’agilité. Ce système est au moins curieux, car il y a une dissociation ludique entre ce que nous pensons jouer et comment nous jouons réellement (au niveau interactif). Dans des systèmes plus directs basés sur le réalisme et la physique comme Âmes sombres, clairement la performance et ce que nous percevons sont en ligne. La différence est la plus notable dans les jeux de conduite. C’est quelque chose que les joueurs de jeux de voiture les plus fanatiques connaissent: la conduite d’arcade et la conduite réaliste. Bien qu’un jeu basé sur la conduite d’arcade puisse sembler beaucoup plus «réaliste», il invite à plus d’interactivité et de plaisir en tant que jeu vidéo et pas autant qu’à «conduire virtuellement». Alors que la conduite réaliste est plus proche de la simulation de conduite (ceux qui en aiment adaptent leurs périphériques et leur zone de jeu pour une plus grande immersion). Les deux sont des options très valables. Les deux s’adressent à un type de public différent.

La compilation parfaite est en Le credo de l’assassin

La saga de Le credo de l’assassin a très bien recueilli tout au long de ces années l’évolution du système de combat au corps à corps. Dans les derniers versements (avant le redémarrage), il a très bien pris les mécanismes présents dans la saga Batman, mais au fur et à mesure que les joueurs apprenaient à mieux connaître ce combat, ils se sont heurtés à sa faible profondeur et au sentiment éventuel d’être devant un ensemble de boutons déguisés. . Quel était l’intérêt d’être entouré d’ennemis et d’attendre un par un pour attaquer? Une faible profondeur qu’un système de compétences ne pouvait pas gérer. Il y avait un frein là-bas: le hack’n slash conventionnel, pas tant la réaction à chaque icône. Des jeux comme Homme araignée Ils l’ont résolu en minimisant le combat, en le déformant pour le mieux et en donnant des marges de spectaculaire en dehors de celui-ci, d’autres comme La légende de Zelda: le souffle de la nature ont pris le hack’n slash comme ce compendium plus physique et inexact de combos qui invite à l’expérience (comme dans le passé étaient Le Dieu de la Guerre) laissant de côté les décisions «tactiques».

En fin de compte, tout se résume à apparence ou exécution et stratégie ou tactique, et dans toutes ses combinaisons possibles.

Il n’est pas nécessaire de déguiser un match de stratégie en apparence lorsque votre stratégie peut être avant le combat. Par exemple, lorsque nous réservons les potions limitées avant un combat contre un boss ou que nous équipons l’arme du type de dégâts le plus puissant pour cet ennemi. Donner ces options à des joueurs peu qualifiés est plus sain (récompense l’intelligence) que de donner un certain RNG pour que les joueurs les moins qualifiés gagnent de temps en temps (euh, je vous regarde, Fortnite). Je suis pour un combat loyal, où tout est aussi transparent que possible. Si un jeu sera plus ou moins agile, qu’il le soit avec la certitude que nous le sommes.

La consonance ludique doit aller au-delà du combat lui-même et être représentative dans les ressources, l’environnement, les réactions des personnages … etc. Le combat est étroitement lié à l’expérience en PvE et PvP. En PvE, il y aura toujours des joueurs qui trouveront les itinéraires les plus optimaux et en PvP ce méta-jeu dévastateur qui brise tous les schémas. Lorsqu’il n’y a aucune possibilité d’expérimentation ou de changement de méta-jeu (et vous le savez bien Tempête De Neige et Jeux anti-émeute), le combat s’arrête et le jeu meurt lentement. Cette facette de l’expérimentation rend les combats avec de nombreuses règles, par exemple certains combats au tour par tour ou de cartes, très fastidieux car dans ces règles chaque joueur doit sentir que son style n’est pas entièrement prédéterminé, bien qu’au fond cela soit nécessaire. Les constructeurs de deck ils offrent à chaque fois plusieurs options pour différents défis, analogues à ce que l’on pourrait réellement faire. A partir de « l’arcade », nous pouvons simuler les règles non écrites d’un combat réel sans avoir à le déguiser. À ce jour, le moment où le combat est réaffirmé est réaffirmé par des jeux comme Assassin’s Creed: Odyssey, Immortels Fenix ​​Rising ou le redémarrage de Dieu de la guerre, prenant des aspects de Âmes sombres combiné avec le hack’n slash. Des combats plus physiques et techniques, avec marge et avec possibilité d’ajouts dans le futur.

Un avenir dynamique

Nouveau monde a choisi d’accélérer le combat vers un hack ‘n’ slash à la place d’un Âmes sombres plus sobre. Si le combat peut être suivi clairement, s’il est possible de comprendre nos décisions et si nous comprenons celles du ou des rivaux, nous aurons un bon système de combat. En PvE, il existe de multiples façons de le rendre plus stratégique pour ceux d’entre nous qui aiment explorer tranquillement Âmes sombres, comme Novarama Studios l’a récemment fait avec Killsquad introduire une plus grande profondeur avec des changements d’armes et des types de dommages. Dans New World tout le reste accompagne le combat, en mouvements lourds et satisfaisants, coups puissants, possibilités critiques, positionnement… etc, qui dote le tout d’une synergie profitable.

Enfin, il faut noter que le combat au corps à corps, en raison de ses limites, est difficile à porter à tous les joueurs mais sa polyvalence réside dans sa survie, surtout face au boom de toutes ces années de jeux de tir. Beaucoup d’entre nous aiment les jeux qui ressemblent à David contre Goliath, portant une épée au lieu d’une fronde et voulant affronter de grands ennemis sans avoir besoin d’un AK-47. Le combat au corps à corps ne doit pas nécessairement être une question de dégâts brutaux ou réservoir le tout avec un bouclier, mais la capacité réflexe et l’intelligence peuvent coexister et c’est au moins merveilleux d’un point de vue ludique. Le combat au corps à corps offre la possibilité de mieux observer l’adversaire, de supporter les conséquences de rester à courte portée et, parfois, sans possibilité de fuir. Bref, c’est un: « je suis là », aussi clair et retentissant que les duels de Fantôme de tsushima. Il y a encore un long chemin à parcourir dans le domaine du combat au corps à corps et je suis convaincu que nous serons à nouveau surpris bientôt.