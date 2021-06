L’aimant le plus puissant du monde commence son voyage au cœur d’une expérience de fusion géante

Des ingénieurs américains se préparent à expédier la première partie de l’aimant le plus puissant du monde en France, où il contribuera à alimenter un appareil à la pointe de la technologie. la fusion nucléaire réacteur.

L’aimant, connu sous le nom de solénoïde central, constituera le cœur du plus grand réacteur à fusion du monde, ITER, qui signifie « la voie » en latin. Cette expérience internationale implique 35 pays et vise à prouver la faisabilité de la fusion nucléaire soutenue pour créer de l’énergie. Dans la fusion nucléaire, plus petit atomes sont fusionnés pour en créer de plus gros – une réaction qui libère d’énormes quantités d’énergie.

Une fois entièrement assemblé, le solénoïde central mesurera 59 pieds (18 mètres) de haut et 14 pieds (4,3 m) de large, et sera capable de produire un champ magnétique mesurant 13 teslas – environ 280 000 fois plus fort que Terre du champ magnétique, ce qui le rend suffisamment puissant pour soulever un porte-avions entier, qui pèse environ 100 000 tonnes (90 700 tonnes métriques).

En rapport: Les 18 plus grands mystères non résolus de la physique

« Le solénoïde central est l’électroaimant pulsé le plus grand et le plus puissant jamais construit », a déclaré à 45Secondes.fr John Smith, directeur de l’ingénierie et des projets chez General Atomics, la société qui construit l’aimant.

Solénoïde central

Le solénoïde central est composé de six modules individuels qui seront empilés au centre du réacteur ITER. L’aimant entier sera aussi grand qu’un immeuble de quatre étages et pèsera 1 000 tonnes (907 tonnes métriques).

Chaque module individuel est essentiellement une grosse bobine contenant environ 3,5 miles (5,6 kilomètres) de gaine d’acier niobium – étain câble supraconducteur. Le module est ensuite traité thermiquement dans un grand four pendant plusieurs semaines pour augmenter encore sa conductivité, après quoi les câbles sont isolés et la bobine est enroulée dans sa forme finale.

Selon La loi d’induction de Faraday , l’électricité passant à travers un fil génère un champ magnétique perpendiculaire au fil. Lorsque ce fil est enroulé en cercle, le courant électrique produit un champ magnétique circulaire et chaque bobine amplifie la force du champ magnétique. Un solénoïde est ainsi créé en enroulant un fil plusieurs fois. La version la plus simple d’un solénoïde est l’expérience classique en classe dans laquelle les élèves enroulent un fil autour d’un clou et le fixent à une batterie. Lorsque la batterie est allumée, la bobine peut ramasser des trombones.

Cependant, la taille et la nature supraconductrice du solénoïde central signifient que beaucoup plus de courant électrique peut le traverser, lui permettant de produire un champ magnétique plus fort que tout ce qui a jamais été construit.

Cœur d’ITER

Le solénoïde central est le « cœur battant » du réacteur ITER, car il permettra aux scientifiques de contrôler les réactifs normalement instables de la fusion nucléaire.

ITER est conçu pour libérer une petite quantité de deutérium et de tritium vaporisés, tous deux hydrogène isotopes – ou versions du même élément avec des masses atomiques différentes – dans une grande chambre à vide en forme de beignet, connue sous le nom de tokamak. Le tokamak surchauffe ces isotopes, éliminant les électrons des atomes et convertissant le gaz en plasma . Ce plasma ultra chaud atteindra 270 millions de degrés Fahrenheit (150 millions de degrés Celsius), soit 10 fois plus chaud que le noyau du soleil. À cette température, les atomes subissent une fusion, dégageant de grandes quantités d’énergie, qui peuvent être utilisées pour créer de l’électricité en chauffant de l’eau et en créant de la vapeur pour faire tourner les turbines.

Un schéma du réacteur ITER Tokamak avec le solénoïde central au centre et le plasma à l’intérieur de la chambre. (Crédit image : ITER)

La fusion nucléaire a déjà été réalisée à l’intérieur de plusieurs réacteurs tokamak remontant aux années 50, mais elle n’a duré que quelques secondes à la fois. Pour que la fusion nucléaire devienne une option viable pour produire de l’électricité, cette réaction doit être maintenue à un rythme constant et nécessiter moins d’énergie à produire qu’elle n’en génère.

L’un des plus grands obstacles à la fusion soutenue est de contenir et de manipuler le plasma brûlant à l’intérieur des réacteurs.

C’est là que le solénoïde central entre en jeu. En théorie, le puissant champ magnétique qu’il crée maintiendra le plasma en place à l’intérieur du tokamak et maintiendra la réaction, a déclaré Smith.

En mouvement

Le premier module solénoïde central, dont la construction a duré plus de cinq ans, est enfin prêt à être transporté sur le site d’ITER en France.

Les ingénieurs construisent et transportent chaque module individuellement, car l’aimant complet serait trop grand pour être transporté en toute sécurité, a déclaré Smith. Les modules sont également construits séparément au cas où il faudrait en remplacer un, a-t-il ajouté.

Le parcours du module débutera par la route. Il sera déplacé de la base de General Atomics à San Diego vers un port de Houston via un énorme tracteur à 24 essieux. De là, l’aimant monstre sera expédié début juillet à Marseille, en France, et y arrivera fin août, avant d’être à nouveau transporté par la route vers l’installation ITER.

Le premier module du solénoïde central (à droite) en cours de préparation pour le transport avec l’équipe de fabrication de General Atomics. (Crédit image: General Atomics)

Les cinq modules restants et un module de sauvegarde supplémentaire suivront le même chemin lorsqu’ils seront achevés au cours des prochaines années, a déclaré Smith.

Collaboration internationale

Chacun des 35 pays participants – qui comprennent l’ensemble de l’Union européenne, ainsi que le Royaume-Uni, la Suisse, la Chine, l’Inde, le Japon, la Corée, la Russie et les États-Unis – ont contribué au projet en concevant et en produisant certains des plus de 1 millions de composants individuels du réacteur.

Le solénoïde central est la plus importante de plusieurs contributions américaines, qui représentent environ 9 % du coût total d’ITER, selon les ingénieurs. General Atomics développe des technologies et des composants supplémentaires pour aider à la manipulation du plasma et d’autres sociétés et universités américaines fournissent des systèmes de refroidissement et d’échappement, des diagnostics, des instruments et des contrôles, a déclaré Smith.

Malgré l’impact du COVID-19 pandémie sur ces grands projets, la construction d’ITER reste en bonne voie pour se terminer d’ici 2025 et est actuellement achevée à environ 75 %. Les réactions de fusion à grande échelle n’auront pas lieu avant 2035 au plus tôt, a déclaré Smith.

Pourquoi la fusion est-elle si importante ?

La fusion nucléaire durable pourrait ouvrir la porte à un nombre illimité énergie renouvelable , ce qui réduirait carbone émissions créées par la combustion de combustibles fossiles qui contribuent à changement climatique .

« La fusion est l’une des rares options potentielles pour la production d’énergie sans carbone à grande échelle », a déclaré Smith. « Il offre une ressource sûre, propre et toujours active qui ne produit aucune émission ni aucun déchet à vie longue. »

Pour arrêter, voire ralentir, le réchauffement de la planète, les systèmes d’énergie éolienne, solaire, marémotrice et autres énergies renouvelables doivent être massivement intensifiés bien avant qu’ITER ne fusionne ses premiers atomes. Mais en raison de la variabilité de leur production d’énergie (par exemple, les éoliennes ne fonctionnent que lorsque le vent souffle), nous devrons toujours compter sur les combustibles fossiles pour garantir que le réseau électrique fournit une alimentation électrique fiable, a déclaré Smith.

Par conséquent, il est vital que la fusion nucléaire soutenue soit réalisée le plus rapidement possible et que la technologie soit reproduite dans le monde entier.

« ITER est une étape majeure dans cette direction qui démontrera la physique et la technologie sur la voie des centrales à fusion », a déclaré Smith.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.