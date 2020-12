L’aide excessive aux autres est-elle généreuse?

Après tout, qu’est-ce qu’être généreux? Le croyez-vous? Faites-vous beaucoup pour les autres et êtes-vous frustré de ne pas recevoir? La neuroscience par résonance magnétique fonctionnelle permet de vérifier les zones qui sont activées au moment de l’examen, ce qui nous permet de comprendre des comportements plus complexes. Une étude de Jorge Moll Neto, Ricardo Oliveira et d’autres chercheurs de l’Institut D’or pour la recherche et l’enseignement, a demandé aux gens de faire des dons volontaires et anonymes et lorsque cela s’est produit, cela a activé une région du cerveau liée au plaisir, appelée le système de récompense, dans le base du cerveau et chaque fois qu’une personne vit une situation qui lui plaît, de la dopamine est libérée.

La générosité ou l’altruisme est liée au plaisir, car cette zone cérébrale est activée. Par conséquent, la sensation de plaisir avec les attitudes de générosité et d’altruisme, qui est la nouveauté de cette importante étude. La dopamine est alors un neurotransmetteur libéré par le cerveau qui remplit un certain nombre de fonctions, dont le plaisir, la récompense, le mouvement, la mémoire et l’attention. Et comme le plaisir est générateur de bien-être, la générosité, selon l’étude précitée, est très bonne pour nous.

C’est une valeur positive qui peut être associée à l’altruisme, la charité, la philanthropie. La volonté de se consacrer aux autres, sans rien demander en retour, peut être liée à des personnes qui ont un lien affectif et nous pouvons l’appeler générosité.

L’altruisme, bien que vu comme synonyme de générosité, on peut attribuer son sens à faire du bien à des personnes qui ne sont pas proches de nous. Je partage ce point de vue. Un individu peut être altruiste avec le temps dont il dispose et se consacrer à des causes solidaires, sans rien demander en retour.

La réflexion ici porte sur l’exagération avec laquelle nous aidons ou aidons l’autre, sur le déséquilibre comme dit le dicton populaire: «Déshabillez un saint pour habiller l’autre». Cet excès a quelques points à noter.

Tout ce qui est très facile, l’être humain finit par dévaloriser comme la loi de l’offre et de la demande, il y en a beaucoup, bientôt ça devient facile et inintéressant. Un autre point est que lorsque les gens «se pénalisent» pour la souffrance des autres et sont disponibles pour aider, ils ressentent un grand soulagement, et quand ils ne le font pas, ils finissent par se blâmer. Ils sont donc souvent obligés d’aider pour ne pas se sentir coupables.

Ces sentiments nous conduisent à cette aide, mais peut-être est-il important de comprendre que lorsque j’exagère pour aider l’autre, je prends sa force de lui et finis par rendre possible de manière sous-jacente que je ne crois pas en son potentiel pour inverser cette situation. Et donc nous avons fini par le laisser souvent hébergé.

Si nous regardons, où l’aide agit-elle réellement de cette manière? Comme le dit très bien Lao-Tsé: «Si vous donnez un poisson à un homme affamé, vous le nourrirez pendant une journée. Si vous lui apprenez à pêcher, vous le nourrirez toute sa vie ».

À mon avis, la différence entre la générosité et la piété est que la piété nous enseigne que quelque chose au-delà de nous résoudra nos difficultés, tandis que la générosité est le regard aimant et accueillant de l’autre qui nous accompagne pour célébrer avec nous notre victoire sur les obstacles. que nous voulons surmonter.

Ainsi, être généreux à la place de pieux, serait le chemin à suivre, pour que je puisse vraiment croire que je ne méprise pas la douleur des autres, mais même étant à ses côtés, je lui signale que sa force et sa foi en lui-même et en votre spiritualité, peut vous conduire sur des chemins beaucoup plus harmonieux et avec eux arriveront les solutions dont vous avez besoin.

Selon Osho, dans son livre, Guerre et paix intérieure – Enseignements de Baghavad Gita, il décrit que: «… Ce qui vous vient quand vous voyez un mendiant dans la rue, ce n’est pas de la compassion, c’est de la pitié… Si une société avec une vraie compassion est créée, elle ne tolérera pas l’aumône, car il n’y aura pas de mendiants ».

Puissions-nous faire chaque jour preuve de compassion, rendant le monde plus aimant et les gens plus accueillis.