L’aide est arrivée trop tard: un professeur décède lors d’un appel de zoom avec des étudiants

Paola De Simone est connue pour être une enseignante passionnée. Dans la crise de Corona, elle continue d’enseigner en ligne à ses étudiants de l’Université de Buenos Aires. Même quand elle-même a déjà des symptômes évidents de maladie. Finalement, elle tombe en panne au milieu d’une leçon en ligne.

En Argentine, un professeur d’université est décédé lors d’un séminaire en ligne avec ses étudiants. Paola De Simone était professeur à l’Universidad Argentina de la Empresa (UADE) à Buenos Aires. Mercredi dernier, elle a donné un cours de zoom. Au cours de l’émission, la jeune femme de 46 ans a déclaré à ses élèves qu’elle ne se sentait pas bien et qu’elle avait des difficultés à respirer, rapporte le journal argentin “Diari Mes”.

Les étudiants ont ensuite demandé l’adresse du domicile de De Simone afin d’envoyer une ambulance. Cependant, elle n’a pas été en mesure de donner cette information avant de s’effondrer. Selon le journal “La Noticia”, le professeur souffrait déjà depuis longtemps des symptômes de Covid 19. Sur son compte Twitter, qui a depuis été supprimé, elle a écrit: “Je suis malade depuis plus de 4 semaines et les symptômes ne disparaissent pas. Un de nos amis a un parcours compliqué.”

Un des étudiants a dit que cela avait commencé par une pneumonie. De Simone a continué à travailler malgré une toux persistante, a-t-il déclaré dans un communiqué de l’université. Ensuite, la maladie semblait avoir empiré. Une quarantaine d’étudiants regardaient la conférence sur l’histoire du XXe siècle lorsque le professeur ne put soudainement plus continuer. Elle a peut-être réussi à informer son mari.

Les étudiants sont restés en ligne jusqu’à l’arrivée de l’homme, un médecin. Mais il ne pouvait rien faire non plus pour De Simone. Le couple a une fille ensemble. Tout indique que la cause du décès est une insuffisance cardiovasculaire, qui peut avoir été aggravée par le coronavirus.

De Simone a été professeur à l’Universidad Argentina de la Empresa pendant 15 ans et était considéré comme un enseignant passionné. Dans un communiqué, l’université a exprimé “une profonde tristesse” pour sa mort. L’Argentine a signalé plus de 450000 cas de coronavirus et plus de 9000 décès, selon l’Université Johns Hopkins, et est l’un des pays les plus durement touchés d’Amérique latine.