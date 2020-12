«  L’aide  »: de quoi cette infâme tarte était vraiment faite

Nous pouvons citer de nombreuses scènes de cuisine dégoûtantes tirées de films – de la pizza poilue dans laquelle Zack a fait un « aspirateur » Elle est tout ça au petit-déjeuner de pâtes de Buddy à Elfe. Mais peu se comparent à la tarte remplie de merde qui a été glissée sur un personnage dans L’aide.

Non, ce n’était pas réel, mais cela ne le rendait pas moins dérangeant pour certains acteurs. Voici ce qu’il y avait vraiment dans le gâteau L’aide et comment un acteur a ressenti cette tristement célèbre scène.

Bryce Dallas Howard et Octavia Spencer sur le tapis rouge lors d’une première de film en août 2011 à Beverly Hills, Californie | Gregg DeGuire / FilmMagic

‘The Help’ a été un succès au box-office

Basé sur un livre du même nom, L’aide raconte l’histoire d’Eugenia «Skeeter» Phelan, une journaliste en herbe qui décide dans les années 60 d’écrire un livre sur les gardiens noirs et leurs expériences de travail pour les familles blanches. Emma Stone est le personnage principal, mais le film présente également Viola Davis et Octavia Spencer, entre autres.

L’aide sorti en 2011, suscitant des critiques mitigées, plus de 200 millions de dollars au box-office mondial et des récompenses. Cependant, l’analyse rétrospective a été plus négative, de nombreuses personnes accusant le film de colporter des tropes de «sauveur blanc».

‘The Help’ présente 1 scène vraiment dégoûtante

Il y a une scène dans L’aide que ScreenRant a autrefois qualifié de «bâillon dégoûtant le plus classe du cinéma». Cela vient après que Minny Jackson, la femme de chambre jouée par Spencer, soit injustement virée par Hilly (Bryce Dallas Howard).

Dans ce qui semble être un geste bienveillant, Minny fait à Hilly sa célèbre tarte au chocolat. Elle permet à Hilly de prendre plusieurs bouchées avant de révéler qu’elle y a mélangé une partie de ses excréments, laissant Hilly malade, bâillonnée et se précipitant hors de la pièce.

Octavia Spencer lors d’un événement en octobre 2011 à Los Angeles, Californie | Toby Canham / Getty Images

La vérité sur la tarte dans ‘The Help’

Comme le directeur de la propriété cinématographique Chris Ubick l’a dit un jour à Entertainment Weekly: «Nous avons fait notre belle et belle tarte avec du sucre et du beurre et tout ce genre de choses et l’avons mise sur la table. Ensuite, nous l’avons remplacé par une tarte qui ne contenait pas de sucre pendant [Howard]. »

« C’était une très grosse scène de main pour qu’elle puisse manger beaucoup de tarte et ne pas avoir l’impression de manger autant de sucre », a ajouté Ubick.

Malgré l’utilisation d’une tarte au chocolat ordinaire dans le film, Spencer a déclaré Jess Cagle en 2016 qu’il était encore difficile de tourner la scène.

«C’était difficile parce qu’en tant que personne, c’est la dernière chose que je voudrais faire, faire quoi que ce soit à la nourriture de qui que ce soit», dit-elle. «Mais pour quelqu’un d’aussi affreux, qui signifie, que haineux, c’est la meilleure vengeance et le plus amusant que j’aie jamais eu à un moment donné sur un plateau.

Mais en même temps, elle a admis que son opinion sur le dessert était à jamais changée par cette scène. «Je dois vous dire que je ne regarde pas la tarte au chocolat de la même manière. Je ne peux pas », dit-elle. « Je les envoie toujours comme cadeaux … Mais je ne les fabrique pas. »

Cagle a ri en disant à Spencer: «Je ne regarde donc pas la tarte au chocolat de la même manière. La dernière chose que je ferais serait de te manger une tarte au chocolat. Je suis désolé. »