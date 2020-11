Lai Guanlin de Wanna One sous le feu pour avoir fumé et craché dans les rues

Ancien J’en veux unde Lai Guanlin est maintenant sous le feu pour avoir fumé et craché dans les rues. Ses actions ont malheureusement été filmées, puis téléchargées plus tard sur les réseaux sociaux. Selon la publication sur les réseaux sociaux, le nœud du problème ne réside pas dans le fait de fumer, mais dans le fait qu’il a craché le résidu après avoir fumé, directement dans la rue.

# Laiguanlinsmokingandpittingonthestreets # Lai Guanlin a été filmé alors qu’il fumait et crachait dans les rues… les internautes disaient comment les cartons de lait sont devenus des cendriers. Mais les fans sont assez réveillés, ils veulent qu’il se porte volontaire pour nettoyer les rues, même s’ils l’aiment toujours.

Dans la vidéo mise en ligne, Lai Guanlin peut être vue tenant une cigarette ou un appareil à fumer.

Comme il est considéré comme majeur en Chine, ce n’était pas le problème. Les internautes ont remarqué que peut-être comme il était nouveau dans cette habitude, il crachait souvent le résidu.

Dans la même vidéo, il a été surpris en train de cracher deux fois, alors qu’il marchait aux côtés d’un ami.

Guanlin a ensuite présenté des excuses publiques pour son Weibo Compte.

Je suis vraiment désolé, en tant que personnalité publique, je n’ai pas agi avec une meilleure contrainte et ai fait preuve d’un mauvais comportement. J’accepterai la critique de tout le monde à mon égard, j’apprendrai de cela et je ne le répéterai plus.

– Lai Guanlin