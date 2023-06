Lagunas : PAROLES DE CHANSON POIDS PLUME

in

Poids plume vient de sortir son dernier album intitulé Genèse et à l’intérieur de cela il y a plusieurs chansons qui promettent déjà d’être un succès et c’est le cas de lagonsdonc, nous vous disons ce qu’il dit et quelles sont les paroles de cette chanson qui met en scène les derniers jours du printemps.

Le thème est un collaboration avec Jasiel Nuñez Juste un jour après sa première, sur des plateformes comme YouTube Il compte déjà plus de 222 000 reproductions. La mélodie a une touche plus mélancolique sans négliger le corrido allongé qui a caractérisé le chanteur mexicain.

« Il n’y a pas de mots pour exprimer ce bonheur, reconnaissant à Dieu et à la vie et à toi mon ami de m’avoir fait partie de ce poids plume, merci Guadalajara« Jasiel a écrit sur ses réseaux sociaux après la collaboration et une présentation qu’ils ont faite ensemble.

Ce soir c’est la pleine lune, j’charge les bonnes énergies

Mais il y a un dommage qui ne me laisse pas être

oh cette femme

Je ne la vois pas pour s’abstenir de l’avoir près

Je me fixe un objectif, de loin c’est mieux

Pas pour moi, c’est pour nous deux

Je nage entre les trous dans mon esprit

Que font-ils pour savoir ce que ça fait

embrasse encore ton front

Peut-être que dans une autre galaxie c’était différent

Peut-être qu’on nous a donné ce qu’on a toujours voulu

Eh eh

Na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na

Na-na-na-na, na-na-na

Je ne la vois pas pour s’abstenir de l’avoir près

Je me fixe un objectif, de loin c’est mieux

Pas pour moi, c’est pour nous deux

Et je nage entre les trous dans mon esprit

Que font-ils pour savoir ce que ça fait

embrasse encore ton front

Peut-être que dans une autre galaxie c’était différent

Peut-être qu’on nous a donné ce qu’on a toujours voulu

Eh eh

Na, na, na-na, na-na-na-na

Na, na, na-na, na, na, na

Na-na, na-na-na

Et c’est ainsi que sonne Jasiel Nuñez

Et pur Double P, bye

