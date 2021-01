L’agriculture pour Xiao | Impact Genshin

GameSir X2 Manette de jeu filaire pour Android, manette de jeu mobile compatible avec la plupart des téléphones Android USB-C, manette de jeu Plug and Play pour les jeux en nuage

Cloud Gaming & Native Gaming: GameSir X2 est compatible avec la plupart des plates-formes de jeux cloud, notamment Xbox / Shadow Cloud Gaming, Google Stadia et Vortex, etc. Ce contrôleur Android prend également en charge les jeux natifs: Fortnite, Modern Combat 5, Implosion et plus. Conception extensible durable: l'étirement du contrôleur de jeu mobile vous permet d'adapter un téléphone mobile d'une longueur maximale de 167 mm, épaisseur maximale de 1 cm. Le ressort interne est durable et peut résister à une expansion à long terme et à d'innombrables étirements. Connexion de prise de type C: GameSir X2 est différent des autres manettes mobiles, qui est la prise de type C réglable. Sa portée réglable va jusqu'à 51 °, ce qui vous permet de brancher et de débrancher votre téléphone portable à l'aise et de le protéger des dommages. Capture d'écran et circulation de l'air: X2 a un bouton de capture d'écran, appuyez simplement sur ce bouton, vous pouvez conserver les meilleurs moments de jeu à tout moment. Entre le téléphone et X2 ont réservé un espace pour assurer la circulation de l'air, afin que le téléphone puisse maintenir une bonne dissipation thermique. Boutons de micro-interrupteur: boutons de micro-interrupteur intégrés, qui ont une durée de vie de 3 millions de fois, et la poignée en caoutchouc souple qui peut fournir une sensation de confort à la main.